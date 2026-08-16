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Gündem İran paylaştı! Hamaney yaşıyor, hayatta...
Gündem

İran paylaştı! Hamaney yaşıyor, hayatta...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ABD saldırılarının ardından akıbeti merak konusu olan İran’ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yan yana görüldüğü 15 saniyelik bir video servis edildi.

ABD'nin saldırılarının ardından hayatta olup olmadığı tartışılan İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yan yana görüldüğü bir video servis edildi. Kamuoyunun güncel görüntüsünü ve sesini henüz tam olarak bilmediği Hamaney'in bu paylaşımla yaşadığı kanıtlanmaya çalışıldı.

SPEKÜLASYONLAR ZİRVEDE

İran’da yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumu hakkında spekülasyonlar tırmanmıştı. Kamuoyunda Hamaney’in hayatta olmadığı ya da ağır yaralandığı yönündeki iddiaların yayılması üzerine dikkat çeken bir adım atıldı.

GİZEMLİ GÖRÜŞMENİN GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Sosyal medyaya ve basına servis edilen 15 saniyelik kısa video kaydında, Dini Lider Mücteba Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bir odada baş başa oturdukları görülüyor. Hamaney’in yaşadığına dair somut bir kanıt olarak sunulan videoda, iki liderin baş başa bir süre konuştuğu anlar yer alıyor.

ŞÜPHELER HENÜZ SİLİNMEDİ

Görüntülerin servis edilmesiyle birlikte "Hamaney yaşıyor" mesajı verilmek istense de, videonun ne zaman ve nerede çekildiğine dair kesin bir bilginin bulunmaması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Şeffaf bir ses kaydının olmaması ve görüntülerin eski tarihli olma ihtimali, kamuoyundaki şüphelerin tamamen silinmesine engel olmadı. Bölgedeki uzmanlar, bu hamlenin İran iç siyasetinde kontrolün hâlâ sağlandığı imajını vermek amacıyla yapıldığını belirtiyor.

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