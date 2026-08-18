Artık para yok çoğu boşa gitti çünkü: Diego Carlos bu parayı bırakır mı? Bonuslarla 6.25 milyon!
Fenerbahçe'nin kronikleşen oyuncusu Carlos ile yolların kesin olarak ayrılması bekleniyor...
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Fenerbahçe'nin kronikleşen oyuncusu Carlos ile yolların kesin olarak ayrılması bekleniyor...
Geçen sezonu Como'da kiralık olarak geçiren Diego Carlos, Fenerbahçe'nin planlamasında bulunmuyor. Oyuncunun satışı bekleniyor. Ancak senelik ücreti, her şeyi karmaşık hale getiriyor.
Fenerbahçe, 2025'in Ocak ayında Aston Villa'ya 11.47 milyon euro ödeyerek Diego Carlos'u kadrosuna katmıştı. 33 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2028'e kadar mukavele yapıldı. Yetersiz performanslar ve sakatlık sorunları derken geçen sezon Como'ya kiralandı.
Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında Brezilyalı savunmacı yer almıyor. Oyuncuya bugüne kadar son derece düşük teklifler geldi. Ayrıca senelik ücreti de ayrı bir problem...
Sambacı Kanarya'dan senelik 5 milyon euro net para alıyor. Bonuslarla birlikte rakam 6.25 milyon euroya yükseliyor. İşin kötü tarafı, Carlos'un mukavelesinin 2028'de tamamlanacak olması... Olası bir fesihte Brezilyalı savunmacının 2 yıllık alacağının ödenmesi gerekecek. Carlos'a düşük teklif yapan ekiplerin de Fenerbahçe'de kazandığı parayı önermediği belirtildi. Özetle durum çok karışık...
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