Rusya'da akaryakıt krizi! Benzin sıkıntısı yeniden ülkeye yayıldı

Rusya, akaryakıt piyasasında yeni bir kriz dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

İlkbaharda başlayan ve temmuz ayında ülkenin geniş kesimlerine yayılan benzin sıkıntısının kısmen hafiflemesinin ardından, temmuz sonu ve ağustos başında petrol tesislerine düzenlenen yeni saldırılar tedarik sorununu yeniden derinleştirdi.

Reuters'ın aktardığına göre en az 10 Rus bölgesinde yerel yönetimler, akaryakıt istasyonlarındaki satışları kontrol altında tutabilmek amacıyla yeni tedbirleri devreye aldı.

MOSKOVA'DA BİLE BENZİN BULUNAMIYOR

Krizin dikkat çeken sonuçlarından biri Moskova bölgesinde yaşandı.

Bazı akaryakıt istasyonlarında benzinin bulunamadığı, buna karşılık dizel yakıt satışının büyük ölçüde devam ettiği bildirildi.

Benzin satışlarında kısıtlamaların uygulandığı bölgeler arasında Orenburg, Lipetsk ve Krasnoyarsk da bulunuyor.

RAFİNERİLERE İHA SALDIRILARI ÜRETİMİ VURDU

Rusya'daki yakıt sıkıntısının önemli nedenlerinden biri Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik insansız hava aracı saldırıları oldu.

Rafinerilerin hedef alınması bazı tesislerin üretime ara vermesine neden olurken, yaz mevsiminde benzin talebinin yükselmesi de piyasadaki baskıyı artırdı.

Rusya'nın geniş coğrafyası düşünüldüğünde rafineri üretimindeki kesintilerin bölgesel dağıtım ağları üzerindeki etkisi daha da belirgin hale geldi.

ORSK RAFİNERİSİ ÜRETİMİ DURDURDU

Orenburg bölgesindeki Orsk rafinerisi de 11 Ağustos'taki saldırının ardından üretimini durdurdu.

Tesisin yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesinin aylar sürebileceği değerlendiriliyor.

Rafinerinin devre dışı kalmasının ardından bölgede yakıt tedarikinin ciddi şekilde aksadığı ve çok sayıda akaryakıt istasyonunun faaliyetlerinin etkilendiği bildirildi.

BENZİN SATIŞLARI YÜZDE 20 GERİLEDİ

Krizin boyutu ticaret verilerine de yansıdı.

St. Petersburg Uluslararası Ticaret Borsası'nda benzin satışlarının ağustos ayının başından bu yana ortalama yüzde 20 gerilediği bildirildi.

Üretimdeki kesintiler ile artan iç talebin aynı döneme denk gelmesi, Rusya'nın yakıt piyasasında arz baskısını daha da artırdı.

MOSKOVA İHRACATI DURDURDU

Rus hükümeti krizin ilk dalgasında iç piyasadaki arzı artırabilmek amacıyla benzin ihracatına yasak getirmişti.

Moskova ayrıca yakıt kalite standartlarında bazı esnekliklere giderken yurt dışından petrol ürünü tedarik etmeye başladı.

Ancak alınan önlemlere rağmen rafinerilere yönelik yeni saldırılar, piyasada sağlanan kısmi rahatlamanın uzun sürmesini engelledi.

HİNDİSTAN'DAN 68 BİN TON BENZİN

Enerji devi Rusya'nın yaşadığı kriz nedeniyle dışarıdan benzin almak zorunda kalması dikkat çekti.

Rusya'nın yalnızca ağustos ayında Hindistan'dan yaklaşık 68 bin ton benzin aldığı bildirildi.

Hindistan'dan gerçekleştirilen sevkiyatın yanı sıra Belarus ve Kazakistan üzerinden demiryoluyla yapılan yakıt ithalatının da artırıldığı belirtildi.

Rus yetkililer, iç piyasadaki arzı destekleyebilmek amacıyla petrol ürünleri ithalatının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini açıkladı.

ENERJİ DEVİNDE İKİNCİ KRİZ DALGASI

Dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden Rusya'nın kendi iç pazarındaki benzin ihtiyacını karşılayabilmek için ithalata yönelmesi, rafinerilere yönelik saldırıların enerji altyapısı üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Rafinerilerdeki üretim kesintilerinin uzaması halinde benzin arzındaki sıkıntının daha fazla bölgeye yayılması ve Moskova yönetiminin iç piyasayı korumak için yeni tedbirler alması gündeme gelebilir.