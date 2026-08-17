Maduro'nun oğlundan İsrail’e yeşil ışık! Kipa taktı, sinagog ziyaret etti

Venezuela siyasetinin önde gelen isimlerinden Nicolas Maduro Guerra'nın gerçekleştirdiği sinagog ziyareti dikkatleri üzerine çekti.

Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Guerra, başında kipa ile bir sinagogu ziyaret etti. Ziyaret sırasında cemaat üyeleriyle görüşen Guerra'nın bazı kişilerle sarıldığı görüldü.

KİPA TAKTI, TEVRAT SANDIĞINI İNCELEDİ

Yanındaki bir kadınla sinagoga gelen Nicolas Maduro Guerra'nın ziyaret boyunca cemaat üyeleriyle sıcak bir şekilde iletişim kurduğu görüldü.

Guerra, Yahudi ibadethanesindeki Tevrat sandığı ve menorayı da yakından inceledi. Başındaki kipayla verdiği görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

Ziyaretin, babası Nicolas Maduro'nun yıllardır İsrail yönetimine yönelik izlediği sert siyasi çizginin ardından gerçekleşmesi ise ayrıca gündem oldu.

BABASI İSRAİL'İ “SOYKIRIM” YAPMAKLA SUÇLAMIŞTI

Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının en sert eleştirmenlerinden biri olmuştu.

Gazze'de sivillerin bulunduğu binaların ayrım gözetilmeksizin bombalandığını belirten Maduro, İsrail yönetimini Filistin halkına karşı “soykırım” yapmakla suçlamıştı.

Maduro yönetimi döneminde Venezuela'nın Filistin'e verdiği destek ve İsrail'e yönelik sert açıklamalar sık sık uluslararası kamuoyunun gündemine gelmişti.

BABADAN FARKLI MESAJ MI?

Bu nedenle Nicolas Maduro Guerra'nın kipa takarak gerçekleştirdiği sinagog ziyareti siyasi açıdan da dikkat çekti.

Ancak bir sinagog ziyaretinin veya kipa takılmasının tek başına İsrail hükümetine siyasi destek anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor. Ziyaretin İsrail politikasında bir değişikliğin işareti olup olmadığına ilişkin Guerra'dan açık bir siyasi açıklama gelmedi.

Buna rağmen babasının İsrail yönetimine yönelik sert tutumu düşünüldüğünde ortaya çıkan görüntüler Venezuela'da bundan sonraki siyasi çizginin nasıl şekilleneceği sorusunu beraberinde getirdi.

MADURO ABD'DE CEZAEVİNDE

Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak 2026'da ABD güçlerinin Caracas'ta gerçekleştirdiği gece yarısı operasyonunda yakalanarak Venezuela'dan ABD'ye götürülmüştü.

Operasyonun ardından Maduro ve Flores ABD'de tutuklu bulunurken, Venezuela'daki siyasi gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Maduro'nun oğlunun sinagogdan verdiği son görüntüler ise babasının İsrail karşıtı politikalarıyla oluşan keskin tezat nedeniyle dikkatleri yeniden Maduro ailesine çevirdi.