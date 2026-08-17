CHP’den Yeni Parti'ye Menderes mesajı: Bu daha başlangıç! Seçim kaybetmeye alışın!

İzmir’in Menderes ilçesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in türlü rezaletlerinin ortaya saçılmasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, bugün Belediye Meclisi'nde olağanüstü toplantıyla Başkan Vekili seçimi yapıldı.

Dört adayı başlayan vekillik yarışında ilk üç turda hiçbir aday gerekli çoğunluğu elde edemezken son turda Yeni Parti ve CHP’nin adayı Barış Gürsoy ve Cumhur İttifakı’nın adayı Asuman Şen yarıştı.

Şen kullanılan 27 oyun 15’ini alarak Menderes Belediye Başkan Vekili seçildi ve 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı belediye AK Parti’ye geçmiş oldu.

Seçimin ardından CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, gerçekleştirdiği basın toplantısında süreci değerlendirdi. Aday belirleme sürecine değinen Gümrükçü, şunları söyledi:

BEDELİNİ ÖDÜYORUZ

“Menderes’te belediye başkan adayını, meclis üyelerini, AK Partinin adayını, Yeni Parti’nin adayını da CHP’nin adayını da ben belirlemedim. 2023 yılında yaşanan kurultaydan sonra gelen yönetici arkadaşlar, belirli bir kural ve kaideye dayanmadan birçok ilçede yanlış tercih yaptılar ve bunların bedelini şu anda ödüyoruz. Bugün de Menderes halkı ödüyor. O isimleri aday gösteren, sonrasında yanlışlarını gördüğü halde “Dur” demeyen, engel olmaya çalışmayan arkadaşlardır. Bugün Menderes’in seçimini kaybettirenler de aynı arkadaşlardır. Siyasi partiler ittifaklar kurabilirler. CHP’liler başkasının adayına oy verebilirler, boş oy da kullanabilirler. Biz bu son 2,5 yılın sorumlusu değiliz dedik. Bu 2,5 yılın sorumlusu olan arkadaşlar, başka bir siyasi parti çatısı altında devam eden arkadaşlardır. Bizim arkadaşlarımız, bu sürece ortak değiller. Dolayısıyla bu arkadaşların desteklenmesi gerekir. Siz gelin bu arkadaşları destekleyin dedik. Benimle bugüne kadar “Bize oy verir misiniz?” diye yapılmış bir konuşma yoktur. Başkanlarımız görüşmüştür. Ama bu görüşmelerde bir aday ismi, protokol, işbirliğinin tanımlanması gibi bir görüşme olmamıştır. Bugün bizden oy istediklerini iddia eden arkadaşlar bizden oy istememişlerdir."

“Seçimi onlar yüzünden kaybettik” diyen, seçimi kaybeden arkadaşlar CHP’den oy istememişlerdir. Dün akşam, Genel Başkan Yardımcımız Müslim Sarı’yı aradım. Kendisine “Bizimle bugüne kadar temas kuran olmadı. Bir arkadaşın adı geçiyor ama herhalde kendi adaylarını çıkaracaklar, bizimle bir uzlaşı arayışına gitmeyecekler. Ben YENİ Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün’ü arayabilir miyim?” dedim. “Bizimle iletişim temas kuran olmadı, ama iletişimin varsa ara” dedi. Ben kendisini aradım, şehir dışında olduğunu söyledi ve Evrim Bey’i aramamı söyledi. Ben Evrim Bey’i aradım ve açmadı. Dün akşam 19.09’da Evrim Bey’e mesaj attım ve müsaitliğinde geri dönüş yapmasını istedim. O mesaja dahi dönülmedi. Çıkardıkları aday arkadaş da bizi aramadı. 3. turda CHP’nin adayı kalırsa biz 4. turda ona oy veririz dediler. Matematik belli. Biz 5-6 oyumuz olduğunu ve yönetmeliğe göre 4. tura giremediğimizi zaten biliyoruz. Bunu da anlaşmaymış gibi duyurmak siyasi ahlaksızlık. Meclis 1 saat geç başladı ve bir kişi bile gelip “YENİ Parti’nin adayına oy verir misiniz?” demedi.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN ‘YENİ PARTİ ADAYINA OY VERİN’ TALİMATI

Meclis salonunu terk etmelerine ilişkin de açıklama yapan Gümrükçü, sürecin YENİ Parti tarafından yanlış yönetildiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı: “Ben bu filmi Menemen’de gördüm. B’yi dolar işareti yapıyor, oyunu öyle atıyor. Kim bilir kimler kime ne mesaj veriyor? Bizim iki turda da oyum belli. Herhalde kendi aralarında bir anlaşma var. Bunu görüp “Biz bu tiyatroda oyuncu olmak istemiyoruz” dedik ve çıktık. Çıkıp CHP grup odasına gidince bir kişi bile “Gitmeyin” demedi. Grup odasında oturduk ve bir kişi bile gelmedi. Buca Belediye Başkan Vekilimiz Hüseyin Benzer ile önceki dönem belediye başkanımız Mustafa Kayalar, “Bir görüş” diye rica ettiler. “Ben o beyefendi ile görüşmek istemiyorum” dedim.

“İlçe başkanı ve vekil gelsin” dedik. 10 dakika kadar bekledik ve gelen giden olmadı. Bir odaya girdik, görmeyeyim o adamı, gelin baktım gelmiş. “Gitsin” dedim. “Vekil olan Evrim Bey de olsun” dedik. O zat yine geldi ve ortalığı karıştırdı. CHP’nin adayını yumrukladılar. Sonra Müslim Sarı aradı. “Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun YENİ Partililere oy verin” dediğini iletti."

YANLIŞININ FATURASINI BANA KESEMEZSİN

"Bu kadar kötü yönetilmiş bir sürecin başarıya ulaşması mümkün değildi. Ama sen seçim kaybettin diye faturayı ben ödeyecek değilim. CHP’den oy istemeyen kibir abidesinin hiçbir yerde seçim kazanması mümkün değildir. Menderes bunun işaret fişeğidir. Bugüne kadar girdikleri her seçimi CHP’nin adıyla kazanmış insanların, artık elinde kullanabilecekleri bir CHP kimliği olmadığı için girdikleri ilk seçimi kaybetmişlerdir. Biz sizin partinizin adayına oy vermek zorunda değiliz. Seçimi kaybeden sensin, ben değilim. Bugün gelinen noktanın sorumlusu sizsiniz. Senin yanlışının faturasını ben ya da Menderes halkı ödemek zorunda değil. Seçim kaybetmeye alışın. CHP kimsenin koalisyon ortağı değildir. CHP kendi kararlarını kendi veren, kendi adayını çıkaran, bir uzlaşma yapacaksa yetkili kurullarda konuşup ona göre hareket eden bir siyasi partidir. Bu süreci ellerine yüzlerine bulaştıran arkadaşların, olası başka seçimlerde daha büyük zarar vereceklerini düşünüyorum. Umuyorum bu süreç o arkadaşlar için öğretici olmuştur."