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Yerel ‘Gel’ deyince geliyor, ‘öt’ deyince ötüyor! Trabzon’daki horozlar sosyal medyayı salladı
Yerel

‘Gel’ deyince geliyor, ‘öt’ deyince ötüyor! Trabzon’daki horozlar sosyal medyayı salladı

Yeniakit Publisher
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Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan Gökhan Kum, yaklaşık 15 günlük çalışmayla horozlarına “gel”, “git” ve “öt” gibi komutları öğretmeyi başardı.

Evinde komik videolar izlerken horozları eğitme fikrinin aklına geldiğini belirten Gökhan kum, yaklaşık 10-15 günlük çalışmanın ardından horozlarına çeşitli komutları öğretmeyi başardı. "Gel", "git" ve "öt" gibi komutlara tepki veren horozlar, sosyal medyada paylaşılan videolarıyla izleyenleri güldürüyor.

Aynı kişiden aldığı kardeş horozları "Bunlar neden eğitilmesin?" diyerek eğitmeye başladığın belirten Kum, ik olarak yaklaşık 10-15 gün boyunca horozlarla ilgilendiğini söyledi. Kum, daha sonra video çekmeye başladığını ve videoların ilgi görmesi üzerine çalışmasına devam ettiğini ifade etti.

 

Horozlarına "Gel" dediğinde yanına gelmelerini, "Git" dediğinde gitmelerini ve "Öt" dediğinde ötmelerini öğretmeye çalıştığını belirten Kum, "İzleyenlerin çok hoşuna gidiyor. ‘Devam et' diyorlar. Ben de fırsat buldukça çekeceğim. Millet eğlensin, gülsün, şenlensin. ‘Böyle de bir şey oluyor' desin" dedi.

"Olmayacak hiçbir şey yoktur. Önemli olan istemektir, arzulamaktır" diyen Kum "Hayvanlarla iletişim nasıl olur, bunu da göstermiş olduk. Herkes görmüş oldu. 15 gün boyunca sadece 'öt' dediğim zaman öttü. Ondan sonra devam etmeye başladım. 'Gel' dedim mi gelecek, 'git' dedim mi gidecek. Birisi geldiği zaman 'Hoş geldin' dediğimde karşılama yapacak, ötecek. Şimdilik altyapısını yapıyoruz. Bu ilk olacağı için uğraşıyoruz, millet görsün. Önemli olan olmayacak şeyleri yapmak, onun peşinde koşmak. Önemli olan zoru başarmak" dedi.

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