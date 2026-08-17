Bakan Fidan, Arakçi ile görüştü: Hürmüz Boğazı ve ateşkes ele alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesini, küresel ticareti yakından ilgilendiren Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin sürdürülmesine yönelik devam eden müzakerelerdeki son durum oluşturdu.
Bölgesel krizlerin çözümü için diploması trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
MÜZAKERELERDEKİ SON DURUM ELE ALINDI
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ateşkesin devamıyla ilgili müzakerelerdeki son durumu ele aldı.
Gündem
Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!