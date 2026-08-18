Gündemi altüst etti! Flaş kararı verdiler, bir anda bu karar alındı artık...
Galatasaray neredeyse transfer döneminin başından beri Can Uzun için uğraşıyor.
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Galatasaray neredeyse transfer döneminin başından beri Can Uzun için uğraşıyor.
Bugün itibarıyla transfer ihtimali düşük gözüküyor. Çünkü Eintracht Frankfurt, kesinlikle yardımcı olmuyor!
Galatasaray'da Can Uzun hamlesine çok önem veriliyordu. 20 yaşındaki futbolcunun durumu, 10 numara transferinden bağımsızdı. Çünkü 1.86 boyundaki oyuncu, sol kanat ve forvet bölgesinde de görev yapabiliyor.
Hücum anlamında tam bir joker olduğu için Teknik Direktör Okan Buruk'un gözdesiydi.
Eintracht Frankfurt Kulübü, uzun bir süre 60 milyon euroluk serbest kalma bedelinde direttti. Alınan bilgilere göre; Bundesliga temsilcisi son olarak 50 milyon euroya düştü. Ve daha fazla indirim yapılmayacağını Galatasaray'a iletti. Fotospor'a göre; Açık konuşmak gerekirse bugün itibarıyla transferin gerçekleşmesi son derece zor...
Eintracht Frankfurt, yüksek bedellerle yaptığı oyuncu satışlarıyla tanınıyor. Ekonomik açıdan hiçbir problemleri yok. Bu sebeple de pazarlıklarda son derece kararlı tutumlar sergiliyorlar. Can'la ilgili Galatasaray açısından en acı verici ayrıntı ise şu:
Frankfurt genç yeteneği 2024 yazında Nürnberg'den almıştı. Toplamda 13 milyon euro ödendi. Galatasaray o dönemde aynı parayı masaya koysaydı, işi bitirebilecekti.
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