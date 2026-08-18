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Spor
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Gündemi altüst etti! Flaş kararı verdiler, bir anda bu karar alındı artık...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gündemi altüst etti! Flaş kararı verdiler, bir anda bu karar alındı artık...

Galatasaray neredeyse transfer döneminin başından beri Can Uzun için uğraşıyor.

#1
Foto - Gündemi altüst etti! Flaş kararı verdiler, bir anda bu karar alındı artık...

Bugün itibarıyla transfer ihtimali düşük gözüküyor. Çünkü Eintracht Frankfurt, kesinlikle yardımcı olmuyor!

#2
Foto - Gündemi altüst etti! Flaş kararı verdiler, bir anda bu karar alındı artık...

Galatasaray'da Can Uzun hamlesine çok önem veriliyordu. 20 yaşındaki futbolcunun durumu, 10 numara transferinden bağımsızdı. Çünkü 1.86 boyundaki oyuncu, sol kanat ve forvet bölgesinde de görev yapabiliyor.

#3
Foto - Gündemi altüst etti! Flaş kararı verdiler, bir anda bu karar alındı artık...

Hücum anlamında tam bir joker olduğu için Teknik Direktör Okan Buruk'un gözdesiydi.

#4
Foto - Gündemi altüst etti! Flaş kararı verdiler, bir anda bu karar alındı artık...

Eintracht Frankfurt Kulübü, uzun bir süre 60 milyon euroluk serbest kalma bedelinde direttti. Alınan bilgilere göre; Bundesliga temsilcisi son olarak 50 milyon euroya düştü. Ve daha fazla indirim yapılmayacağını Galatasaray'a iletti. Fotospor'a göre; Açık konuşmak gerekirse bugün itibarıyla transferin gerçekleşmesi son derece zor...

#5
Foto - Gündemi altüst etti! Flaş kararı verdiler, bir anda bu karar alındı artık...

Eintracht Frankfurt, yüksek bedellerle yaptığı oyuncu satışlarıyla tanınıyor. Ekonomik açıdan hiçbir problemleri yok. Bu sebeple de pazarlıklarda son derece kararlı tutumlar sergiliyorlar. Can'la ilgili Galatasaray açısından en acı verici ayrıntı ise şu:

#6
Foto - Gündemi altüst etti! Flaş kararı verdiler, bir anda bu karar alındı artık...

Frankfurt genç yeteneği 2024 yazında Nürnberg'den almıştı. Toplamda 13 milyon euro ödendi. Galatasaray o dönemde aynı parayı masaya koysaydı, işi bitirebilecekti.

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