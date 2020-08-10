Koronavirüs salgını sebebiyle 7 Haziran’da yapılması gereken LGS 20 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Sınav günü 81 ilde kısmi sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Öğrencilerin sonuçlarla ilgili bekleyişi ise 16 Temmuz’da noktalandı. LGS’ye girenler ile yerel yerleştirme ve yetenek sınavına göre okullara yerleştirilecek olanlar tercihlerini 20-29 Temmuz’da yaptı. Peki, liseler ne zaman açıklanacak.

Lise tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Liselere yerleştirme yüzde 90 oranında yerel yerleştirmeyle yapılıyor. LGS puanı ve yetenek sınavına göre yerleşenler ise yüzde 10 civarında. E okul üzerinden öğrenciler 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı. E okul üzerinden yapılan tercihler okullarda onaylattırıldıktan sonra sonuçlar beklenmeye başladı. Lise tercih sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü e okuldan ilan edilecek. Okul tercihlerinin saat kaçta açıklanacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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