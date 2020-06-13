Lise öğrencisi talaştan tuğla üretti

Niğde'de 9. sınıf öğrencisi, atık talaş ile alçıyı karıştırarak, inşaatlarda yapı malzemesi olarak kullanılabilecek hafif ve daha ekonomik tuğla üretti.

Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yüksel Yaşar Üçok, TÜBİTAK yarışmalarına katılmak amacıyla atık malzemeleri inşaatlarda kullanılabilecek yapı malzemesine dönüştürmek için çalışma yaptı. Talaş ile alçıyı karıştıran Üçok, hafif ve daha ekonomik tuğla üretti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bilgil'in desteğiyle üretilen tuğlanın üniversitede yapılan standart testlerinde olumlu sonuç alındı.

Üçok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık malzemelerin endüstriye kazandırılması noktasında bir düşünceye girdiğini söyledi.

Talaş ve alçıyı karıştırarak tuğla ürettiğini belirten Üçok, "İkisinin de yalıtım ve hafiflik özelliğinden faydalandım. Bu tuğla, hem evlerde yalıtım hem de sıfır atık projesine herkesin destek vermesini sağlayacak." dedi.

Üçok, talaş ve alçı kullanarak birden fazla tuğla numunesi yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Saf alçı ve talaştan numune yaptık. Hepsini karşılaştırdığımızda gayet iyi bir sonuç aldık. Basınç testlerinde 20,50 megapaskal değer verdi. Bu da betona yakın bir değer. Dayanıklılık olarak gayet iyi. Ağırlık olarak da yaklaşık en verimli numunemiz 343 gram. Tuğla, üretime geçtiğinde sıfır atık projesine büyük katkı sağlayacak. Sanayideki talaş malzemesi bu proje sayesinde değerlenecek. Talaşın değerlenmesi hem üreticiyi hem tüketiciyi büyük bir yükten kurtaracak."

Tuğla için patent başvurusu yaptıklarını anlatan Üçok, en yakın zamanda başvurunun sonuçlanmasını beklediklerini aktardı.

Prof. Dr. Ahmet Bilgil de Üçok'un, yapı malzemesi üretme düşüncesini kendisiyle paylaştığını ve bunun üzerine çalışma yaptıklarını aktardı.

Niğde'de bol miktarda bulunan talaş üzerinde yoğunlaştıklarını dile getiren Bilgil, "Talaşı önce çimento, alçı ve kireçle bağladık. En sonunda hafiflik, ekonomik ve gösterdiği performans yönünden alçı malzemesiyle talaşı birleştirdik. Yaptığımız deneylerde talaşın yapı malzemesi olarak kullanılabileceğini kanıtladık. Elde edilen malzemeyi standart deneylerle test ettik ve olumlu sonuç aldık. Atık talaşı alçıyla birleştirerek yapı malzemesi olarak kullanılacak bir ürün kazandırdık." diye konuştu.