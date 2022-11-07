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Yerel Lise öğrencilerinin canlarını tehlikeye attığı okuldan kaçış anları!
Yerel

Lise öğrencilerinin canlarını tehlikeye attığı okuldan kaçış anları!

Ankara'da bir meslek lisesi öğrencilerinin metrelerce yükseklikte bahçe duvarındaki sivri demir ve jiletli tellerinin üzerinden tehlikeli kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 16:17:00 -
Lise öğrencilerinin canlarını tehlikeye attığı okuldan kaçış anları!

Başkentte bulunan bir meslek lisesi öğrencilerinin okulun bahçe duvarındaki sivri demir ve jiletli tellerinin üzerinden tehlikeli kaçışları çevre sakinlerini endişeye düşürdü.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde bulunan Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

Okuldan kaçışları kameraya yansıdı

Okuldaki öğrencilerin ders saatleri içerisinde sivri demir ve jiletli tellerden oluşan metrelerce yükseklikteki okul bahçe duvarının üzerinden atlayarak okuldan kaçışları çevredeki vatandaşları endişeye düşürdü.

Bir vatandaş ise o anlar cep telefonu kamerasına kaydederek durumu anlattı.

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