Lise nakilleri ne zaman? Liseye yerleşemeyenler nakil tercihlerini ne zaman yapacak?

Lise yerleştirme nakil tarihleri. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB )tarafından ortaokul son sınıf öğrencileri için 20 Haziran’da gerçekleştirdiği LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğreciler 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında LGS lise tercihlerini gerçekleştir. Son dakika haberi biraz önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geldi. MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde LGS yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklandığını duyurdu. Lise yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme esas nakil işlemleri yapılacak.

Liseye yerleşemeyenler nakil tercihlerini ne zaman yapacak?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.

Hiç bir liseye yerleşemeyen öğrenciler nasıl yerleştirilecek?

Hiç bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin merak ettiği soruya cevep verecek olursak 24-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında boş kalan lise kontenjanlarına, nakil işlemleri sırasında dahi hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yerleştirme başvurularının alınması gerçekleştirilecek.