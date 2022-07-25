8.sınıf öğrencileri 5 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. Sınav sonuçları 30 Haziran’da ilan edildi ve ardından tercih süreci başladı. LGS yerleştirme sonuçları ise 25 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Lise yerleştirme sonuçlarıyla birlikte kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı.

Lise kayıtları ne zaman başlayacak? Lise kayıt için gerekli belgeler:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak" dedi.

Lise kayıtlarının başlayacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da öğrenciler yerleştirildikleri okulları arayarak kayıt takvimi konusunda bilgi alabilir. Okulların kayıt alma süreçleri de değişiklik gösterebiliyor.

Okuldan okula kayıtlar sırasında talep edilen belgeler farklılık gösterebiliyor. Genellikle kayıt işlemleri sırasında istenilen evraklar şöyle: