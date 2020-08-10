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Eğitim

Lise kayıtları ne zaman 2020

Lise kayıt tarihleri belli oldu mu 2020 | Lise tercih sonuçları açıkladı. Veliler lise kayıt işlemlerinin başlayıp başlamadığını araştırıyor. Pek çok kişi lise kayıtları ne zaman, lise kayıtları ne zaman 2020 konularını inceliyor. İşte, lise kayıt tarihileri.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:45:00 -
Lise kayıtları ne zaman 2020

Lise tercihleri 20-29 Temmuz tarihleri yapıldı. Lise tercih sonuçları ise 10 Ağustos Pazartesi günü ilan edildi. Aileler ve öğrenciler lise kayıtlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Lise kayıtları ne zaman 2020

Lise tercih sonuçları açıklandı. Bir okula yerleşemeyenler ise ek tercih döneminde başvuru yapabilecekler. Kayıt işlemleri ise sonuçların açıklanmasıyla başladı.

Lise kayıt işlemleri için gerekli belgeler 2020

Lise tercih sonuçları açıklandı. Ancak kayıt tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Lise kayıtlarının 17 Ağustos’ta başlaması bekleniyor. İşte, kayıt için gerekli belgeler:

Mezun olunan okuldan onaylı yerleştirme sonuç belgesi

İlköğretim Öğrenim Belgesi

Kayıt olacak öğrencinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi (İşlem yapılması için mutlaka nüfus cüzdanınızın yanında bulunması gerekiyor.

Öğrenci velisine ait vukuatlı nüfus kayıt örneği

Veliye ait yerleşim yeri adres belgesi

4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf

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