Lise boş kontenjanları taban puanları yüzdelik dilimleri (Meslek liseleri İmam Hatip liseleri)

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS tercih sonuçlarını açıkladı. Lise yerleştirme sonuçlarıyla birlikte ilk yerleştirmede herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için merkezi ve yerel yerleştirme takvimi 28 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 lise yerleştirme sonuçlarına ilişkin hem Anadolu İmam Hatip hem de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’ne yerleşme istatistiklerini açıkladı. Buna göre, MEB LGS tercihleri kapsamında 2020 yılında 212.485 öğrenci sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına girmeye hak kazandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu İmam Hatip Lisesine yerleşen öğrencilerin %52,66’sı LGS 1. tercihinde seçtiği okula, yerleştiği açıklandı. 2019 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleşen öğrencilerin %41’i 1. tercihlerindeki bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yerleşirken 2020 LGS yerleştirme sonuçlarına göre bu oran bu yıl %42,81’e çıkmıştır. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanları.

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