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Eğitim

Lise boş kontenjanlar nasıl öğrenilir 2020

Lise kontenjanları son durum | Lise tercihleri açıklandı. Lise tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte pek çok öğrenci tercihlerindeki okullara yerleştirilemedi. Bu sebeple ek tercih dönemi başladı. Öğrenciler ve veliler ek tercih dönemi sebebiyle illerindeki boş lise kontenjanlarını araştırmaya başladı. İşte, 2020 lise boş kontenjanlar.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:26:00 -
Lise boş kontenjanlar nasıl öğrenilir 2020

Liselere yerleştirme işlemi üç şekilde yapılıyor. Öğrencilerin yüzde 90’ı adrese dayalı yere yerleştirmeyle okullara giriyor. Bu aşamada öğrencinin başarı puanı ve devamsızlık durumu göz önünde bulunduruluyor. Bir diğer yerleştirme ise LGS puanına göre yapılıyor. Bazı okullar ise yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci kabul ediyor. 20-29 Temmuz tarihlerinde lise tercihleri yapıldı. 10 Ağustos Pazartesi günü ise lise tercih sonuçları ilan edildi. Ancak bazı öğrenciler hiçbir okula yerleşemedi. Sök konusu öğrenciler hangi adımları izlemeleri gerektiğini, hangi okullarda boş kontenjan olduğunu araştırmaya başladı.

Lise boş kontenjanlar nasıl öğrenilir 2020

Herhangi bir okula yerleşmeyen öğrenciler ek yerleştirme şansını deneyecek. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki boş kontenjanların listesini paylaştı.

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