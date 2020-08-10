Liselere yerleştirme işlemi üç şekilde yapılıyor. Öğrencilerin yüzde 90’ı adrese dayalı yere yerleştirmeyle okullara giriyor. Bu aşamada öğrencinin başarı puanı ve devamsızlık durumu göz önünde bulunduruluyor. Bir diğer yerleştirme ise LGS puanına göre yapılıyor. Bazı okullar ise yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci kabul ediyor. 20-29 Temmuz tarihlerinde lise tercihleri yapıldı. 10 Ağustos Pazartesi günü ise lise tercih sonuçları ilan edildi. Ancak bazı öğrenciler hiçbir okula yerleşemedi. Sök konusu öğrenciler hangi adımları izlemeleri gerektiğini, hangi okullarda boş kontenjan olduğunu araştırmaya başladı.

Lise boş kontenjanlar nasıl öğrenilir 2020

Herhangi bir okula yerleşmeyen öğrenciler ek yerleştirme şansını deneyecek. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki boş kontenjanların listesini paylaştı.

LİSE BOŞ KONTENJAN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ