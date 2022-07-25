Çeşitli sebeplerden dolayı lise hayatlarına devam edemeyenler kendilerine yönelik bir af karanının alınıp alınmayacağını araştırıyor.

Lise affı olacak mı? Lise öğrencilerine af gelecek mi 2022?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, liselerde af durumunun gündemde olmadığını açıkladı. Bakan Özer, “Lise affı gündemimiz yok sadece 12. sınıflarla ilgili devamsızlık affı getirdik. Eğitim sisteminde sürekli reformdan şikayet edip bir taraftan reform talep etmek paradoksal bir durum. Yıllarca şikayet etmedik mi? Ben de diyorum ki, reform değil, sistemi iyileştireceğim. Yerleştirme performansı artıyor, memnuniyet artıyor. Sistemi değiştirmeden iyileştirme imkanı vardır. Dünyanın hiçbir yerinde sıralama sınavı ile bir çıkarım yapılmaz. Dünya, Pisa araştırması yapıyor. Gençlerin ileri eğitim öncesinde anadildeki okuryazarlıklarını ölçüyor. Türkiye, son 20 yılda, tüm değerlendirmelerde sürekli kendisini iyileştiriyor. Eğitim kalitesi ile ilgili sorun yok. Türkiye, son 20 yılda eğitimde gerçekten devrim yapmıştır. Bizim öğrenci sayılarımız inanılmaz arttı” dedi.