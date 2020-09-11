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Ekonomi Lisanslı depolara 16,4 milyon TL kira bedeli bugün ödeniyor
Ekonomi

Lisanslı depolara 16,4 milyon TL kira bedeli bugün ödeniyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16,4 milyon TL destek ödemesinin bugün yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 10:08:00 -
Lisanslı depolara 16,4 milyon TL kira bedeli bugün ödeniyor

Pakdemirli, “Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş ve Bakanlığımıza bildirilmiş 95 lisanslı depoya, 2020 yılı ikinci dönem için toplamda 16,4 milyon lira cuma günü saat 18.00 itibarıyla kira bedeli olarak ödenecek” bilgisini verdi. Ayrıca, küçük aile işletmeleri kapsamında gençlere ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini belirten Pakdemirli, Türkiye’de tarımsal işletmelerin büyük bölümünü oluşturan küçük aile işletmelerinin büyük işleme tesisi oluşturmak için ekonomik güçlerinin yeterli olamadığına işaret ederek, bu kapsamda özellikle gençleri ve kadınları destekleyerek bu işletmelerin pazardaki paylarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

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