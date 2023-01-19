Lionel Messi resmen duyuruldu! Bomba bir transfer daha...

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Lionel Messi ismi sıkça anılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan heyeti sansasyonel bir transfere imza atmıştı. Şimdi de bir diğer Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Lionel Messi için PSG'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Al-Ittihad'ın Arjantinli yıldız için 350 milyon euro'yu gözden çıkardığı söyleniyor.

Transfer sezonun açılmasıyla birlikte birçok kulüp PSG'nin kapısını çalmaya başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin akıbeti yavaştan belli oluyor. Arjantin Milli Takımı'yla tarihi başarıya imza atan Lionel Messi'nin önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu oldu.

AL HİLAL, LİONEL MESSİ İÇİN 350 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Akşam'a göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Messi'ye 350 milyon euro'luk rekor bir teklif sundu. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Katar Emir'inin akrabası olan Nasser Al-Attiyah'ın Messi'nin PSG ile mukavelesi bittikten sonraki adresinin Suudi Arabistan olacağını açıklaması Messi'nin Al Hilal takımına gideceği iddialarını güçlendirdi.

Al- Hilal takımının gelecek transfer dönemine kadar kadrosuna futbolcu eklemesi yasak olmasına rağmen, kulüp Messi ile ön mukaveleye imza attırmak istiyor.

The New Arab gazetesi de Messi'nin babasının Al Hilal yöneticileri ile görüşmek için başkent Riyad'a geldiğini duyurdu.

Transferin detaylarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor...