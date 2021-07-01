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Spor Lionel Messi, Barcelona'dan resmen ayrıldı
Spor

Lionel Messi, Barcelona'dan resmen ayrıldı

Cristiano Ronaldo ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona'dan resmen ayrıldı. İşte Messi'nin yeni adresi olarak gösterilen iki kulüp...

Yeniakit Publisher
2021-07-01 12:26:00 -
Lionel Messi, Barcelona'dan resmen ayrıldı

20 yıldır Barcelona forması giyen Lionel Messi, 30 Haziran'da biten sözleşmesini yenilemedi. Arjantin ile Copa America'da mücadele eden Messi, geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılacağını açıklamış ve kulüpte olağanüstü günler başlatmıştı.

Seçim vaadi Messi'ydi

34 yaşındaki yıldızı ikna etmeye çalışan Katalan ekibinde Bartomeu yönetimi istifa etmiş, Joan Laporta başkanlığa geri dönmüştü.

Messi'yi kulüpte tutma vaadiyle göreve başlayan Laporta, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini henüz uzatamadı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Messi, Copa America'nın ardından teklifleri değerlendirecek. Yeni adresinin Manchester City veya PSG olması çok güçlü bir ihtimal.

Sol alttaki maskeli futbolcu: Lionel Messi

Hayatı Barcelona'da geçti

1 Temmuz 2000'de daha 13 yaşındayken Barcelona'ya imza atan Messi, kariyerinde hiç başka takımda oynamadı. 2005'te yükseldiği A Takım'da düzenli olarak forma giydi ve bir efsaneye dönüştü.

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