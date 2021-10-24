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Spor Lille'de krizin fotoğrafı! Burak Yılmaz sırtından vuruldu
Spor

Lille'de krizin fotoğrafı! Burak Yılmaz sırtından vuruldu

Fransa Ligue 1'de Lille, sahasında Brest'le 1-1 berabere kaldığı maçın 77. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz'ı taraftarlar ıslıklarken, milli futbolcumuz yedek kulübesine gitmeden tepki olarak soyunma odasına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 03:49:00 -
Lille'de krizin fotoğrafı! Burak Yılmaz sırtından vuruldu

Geçen sezon Lille'in Fransa Ligue 1 şampiyonluğunda büyük katkısı olan Burak Yılmaz, son haftalarda düşüşe geçti. Milli futbolcumuz son olarak Brest'le 1-1 berabere kaldıkları maçta tribünler tarafından ıslıklandı.

Burak yılmaz doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu

Karşılaşmanın 77. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerine Jonathan Ikone oyuna dahil oldu. Milli futbolcumuz saha kenarına gelirken tribünler tarafından ıslıklandı. Hocasına tepki gösteren Burak doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

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