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Spor Lille, Yusuf Yazıcı kararını verdi!
Spor

Lille, Yusuf Yazıcı kararını verdi!

Lille, CSKA Moskova'nın satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından geri dönen milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 18:01:00 -
Lille, Yusuf Yazıcı kararını verdi!

Lille, CSKA Moskova'nın satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından geri dönen milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında kararını verdi.

Lille'de geçtiğimiz sezonun ilk yarısında forma şansı bulmakta zorlanan 24 yaşındaki milli yıldız devre arasında satın alma opsiyonuyla Rus kulübü CSKA Moskova'ya kiralanmıştı. Yusuf, Rus ekibiyle çıktığı 12 maçtaki 8 gol ve 2 asistlik performansına rağmen sezon sonunda CSKA satın alma opsiyonunu kullanmayınca bonservisini elinde bulundurduğu Lille'e geri dönmüştü.

Yeni sezon öncesi takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Yusuf Yazıcı'yla ilgili Fransız ekibi Lille kararını verdi.

Fotomaç’ın haberine göre Yusuf Yazıcı, Lille Teknik Direktörü Paulo Fonseca’dan tam not aldı. Haberde Paulo Fonseca’nın Yusuf Yazıcı’nın takımda kalması gerektiği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

2019-20 sezonunun başında Trabzonspor'dan 17,5 milyon Euro karşılığında Lille'e transfer olan milli futbolcu Fransız ekibiyle 89 karşılaşmada 16 gol 10 asistlik performans sergilerken 2020-21 sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

 

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