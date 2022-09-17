Lille - Toulouse maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 - Toulouse puan durumu

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille sahasında Toulouse'u konuk edecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?