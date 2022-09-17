Lille - Toulouse maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 - Toulouse puan durumu
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille sahasında Toulouse'u konuk edecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Lille - Toulouse maçı: Lille - Toulouse maçı ne zaman oynanıyor?
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille - Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Lille - Toulouse maçı ve karşılaşma hakkında bilgiler.
LILLE - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lille - Toulouse maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 1 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.
LILLE - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Lille
Chevalier; Diakite, Fonte, Ribeiro, Ismaily; Andre, Zedadka; Ounas, Gomes, Bamba; David
Toulouse
Dupe; Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla; Spierings, van Den; Aboukhlal, Chaibi, Diarra; Dallinga
Toulouse puan durumu
İlginizi çekebilir → Meteoroloji uyardı! Havalar ısınıyor, çöl sıcakları başlıyor! Hava durumu (17 Eylül Cumartesi) → TIKLAYINIZ