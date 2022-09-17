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Spor Lille - Toulouse maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 - Toulouse puan durumu
Spor

Lille - Toulouse maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 - Toulouse puan durumu

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille sahasında Toulouse'u konuk edecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-17 10:46:00 - 2022-09-17 10:54:07
Lille - Toulouse maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 - Toulouse puan durumu

Lille - Toulouse maçı:  Lille - Toulouse maçı ne zaman oynanıyor? 

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille - Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Lille - Toulouse maçı ve karşılaşma hakkında bilgiler.

LILLE - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Toulouse maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 1 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

LILLE - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille

Chevalier; Diakite, Fonte, Ribeiro, Ismaily; Andre, Zedadka; Ounas, Gomes, Bamba; David

Toulouse

Dupe; Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla; Spierings, van Den; Aboukhlal, Chaibi, Diarra; Dallinga

Toulouse puan durumu

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