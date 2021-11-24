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Spor Lille, Salzburg'u devirdi
Spor

Lille, Salzburg'u devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde Lille, sahasında RB Salzburg'u 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 02:12:00 - 2021-11-24 02:20:03
Lille, Salzburg'u devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde Lille, sahasında RB Salzburg'u 1-0 mağlup etti. Fransız ekibine 3 puanı getiren golü 31. dakikada Jonathan David kaydetti. Bu sezon takımın da gol yükünü çeken Kanadalı yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5. maçında 2. golünü attı. Ligde de 14 maçta sahaya çıkan David'in 10 golü bulunuyor.

İkinci Kanadalı oyuncu oldu

Ayrıca Jonathan David, bir UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda birden fazla gol atan ikinci Kanadalı milli futbolcu oldu.

Tomasz Radzinski (2000) - 5 Gol
Jonathan David (2021) - 2 Gol

Öte yandan, Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı ise yedekler arasında yer aldı ve 90. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla Lille puanını 8'e yükseltti ve ilk sırada yer aldı. RB Salzburg ise 7 puanla Lille'i takip etti. Son 16'ya kalacak iki takımı son hafta maçları belirleyecek.

İşte grupta oluşan son puan durumu:

1- Lille: 8 puan
2- RB Salzburg: 7 puan
3- Sevilla: 6 puan
4- Wolfsburg: 5 puan

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