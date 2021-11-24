  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lille hangi ülkenin takımı? Lille oyuncu kadrosu!
Spor

Lille hangi ülkenin takımı? Lille oyuncu kadrosu!

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Lille, konuk ettiği Salzburg'u 1-0 mağlup etti. Lille puan durumu ne? Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçı sonucuna göre Lille, 12 puanla grupta liderlik koltuğuna oturdu. Peki Lille hangi ülkenin takımı? Lille oyuncu kadrosunda kimler var? Lille Türk oyuncuları kimler?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 10:49:00 - 2021-11-24 10:49:57
Lille hangi ülkenin takımı? Lille oyuncu kadrosu!

Lille hangi ülkenin takımı? Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC olarak da bilinir), Fransız futbol kulübü. Kulüp, 1902'de kurulmuş olan Olympique Lillois ve 1901'de kurulmuş olan SC Fives futbol takımlarının birleşmesiyle, Fransa'nın kuzeyinde yer alan Lille şehrinde 1944 yılında kuruldu. II. Dünya Savaşı'ndan sonra LOSC 2 kez lig şampiyonu olmuş, 4 kez ligi ikinci olarak bitirmiş ve 6 kez Coupe de Francenı kazanmış ancak daha sonra yerel rakibi olan RC Lens gösterdiği başarı ve ilginin gölgesinde kalmıştır.

İkinci Lig'de üç yıl geçirdikten sonra 2000 yılında döndükleri Birinci Lig'de kazandıkları başarılar; üç kez; 2002, 2005 ve 2006'da şampiyonlar ligine katılmak, 2004'te Intertoto Kupası'nı kazanmak gibi, yerel rakiplerinin başarılarından çok daha üstündür. Ligue 1'de 2004/05 sezonunda Lille Monaco, Marsilya gibi büyük kulüplerin ve yerel rakibi Lens'in önünde lig ikincisi olarak parlak bir başarıya imza attı.  2 Kasım 2005 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Manchester United'ı yenerek kendi kulüp tarihlerindeki en büyük başarılardan birini elde ettiler. 2005/06 Ligue 1 sezonunda Lille, Lyon (bu takımı evinde 4-0 deplasmanda 1-3'lük skorlarla yendi) ve Bordeaux'nun ardından ligi üçüncü olarak bitirdi. 

Lille oyuncu kadrosu

Ivo Grbić (on loan from Atlético Madrid)

Zeki Çelik

Tiago Djaló

Sven Botman

Gabriel Gudmundsson

José Fonte (captain)

Jonathan Bamba

Xeka

Jonathan David

Jonathan Ikoné

Yusuf Yazıcı

Eugenio Pizzuto

Adam Jakubech

Burak Yılmaz

Renato Sanches

Isaac Lihadji

Angel Gomes

Benjamin André (vice-captain)

Timothy Weah

Amadou Onana

Jérémy Pied

Cheikh Niasse

Reinildo Mandava

Domagoj Bradarić

Léo Jardim

Kouadio-Yves Dabila

Saad Agouzoul

Mamadou Simbakoli

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayırdır Apple! Satışları durdurdular
Ekonomi

Hayırdır Apple! Satışları durdurdular

Dolardaki ani yükselme sonrası sanki dünyada telefon kalmamış gibi hareket eden Apple, Türkiye’de satışlarını durdurma kararı aldı...
Faşizan karar sonrası harekete geçildi
Ekonomi

Faşizan karar sonrası harekete geçildi

Bolu Belediye'nin CHP'li faşist başkanı Tanju Özcan'ın daha önce hayata geçireceklerini duyurduğu "Yabancılardan nikah parası olarak 100 bin..
Canlı yayında ortalık karıştı: Haddini bil hadsiz
Medya

Canlı yayında ortalık karıştı: Haddini bil hadsiz

Canlı yayında konuklara "Sizinle uğraşamam" diye cevap veren İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray'a gazeteci Melik Yiğitel sert tepki gösterdi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay