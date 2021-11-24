Lille hangi ülkenin takımı? Lille oyuncu kadrosu!
Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Lille, konuk ettiği Salzburg'u 1-0 mağlup etti. Lille puan durumu ne? Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçı sonucuna göre Lille, 12 puanla grupta liderlik koltuğuna oturdu. Peki Lille hangi ülkenin takımı? Lille oyuncu kadrosunda kimler var? Lille Türk oyuncuları kimler?
Lille hangi ülkenin takımı? Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC olarak da bilinir), Fransız futbol kulübü. Kulüp, 1902'de kurulmuş olan Olympique Lillois ve 1901'de kurulmuş olan SC Fives futbol takımlarının birleşmesiyle, Fransa'nın kuzeyinde yer alan Lille şehrinde 1944 yılında kuruldu. II. Dünya Savaşı'ndan sonra LOSC 2 kez lig şampiyonu olmuş, 4 kez ligi ikinci olarak bitirmiş ve 6 kez Coupe de Francenı kazanmış ancak daha sonra yerel rakibi olan RC Lens gösterdiği başarı ve ilginin gölgesinde kalmıştır.
İkinci Lig'de üç yıl geçirdikten sonra 2000 yılında döndükleri Birinci Lig'de kazandıkları başarılar; üç kez; 2002, 2005 ve 2006'da şampiyonlar ligine katılmak, 2004'te Intertoto Kupası'nı kazanmak gibi, yerel rakiplerinin başarılarından çok daha üstündür. Ligue 1'de 2004/05 sezonunda Lille Monaco, Marsilya gibi büyük kulüplerin ve yerel rakibi Lens'in önünde lig ikincisi olarak parlak bir başarıya imza attı. 2 Kasım 2005 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Manchester United'ı yenerek kendi kulüp tarihlerindeki en büyük başarılardan birini elde ettiler. 2005/06 Ligue 1 sezonunda Lille, Lyon (bu takımı evinde 4-0 deplasmanda 1-3'lük skorlarla yendi) ve Bordeaux'nun ardından ligi üçüncü olarak bitirdi.
Lille oyuncu kadrosu
Ivo Grbić (on loan from Atlético Madrid)
Zeki Çelik
Tiago Djaló
Sven Botman
Gabriel Gudmundsson
José Fonte (captain)
Jonathan Bamba
Xeka
Jonathan David
Jonathan Ikoné
Yusuf Yazıcı
Eugenio Pizzuto
Adam Jakubech
Burak Yılmaz
Renato Sanches
Isaac Lihadji
Angel Gomes
Benjamin André (vice-captain)
Timothy Weah
Amadou Onana
Jérémy Pied
Cheikh Niasse
Reinildo Mandava
Domagoj Bradarić
Léo Jardim
Kouadio-Yves Dabila
Saad Agouzoul
Mamadou Simbakoli