Lille hangi ülkenin takımı? Lille oyuncu kadrosu!

Lille hangi ülkenin takımı? Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC olarak da bilinir), Fransız futbol kulübü. Kulüp, 1902'de kurulmuş olan Olympique Lillois ve 1901'de kurulmuş olan SC Fives futbol takımlarının birleşmesiyle, Fransa'nın kuzeyinde yer alan Lille şehrinde 1944 yılında kuruldu. II. Dünya Savaşı'ndan sonra LOSC 2 kez lig şampiyonu olmuş, 4 kez ligi ikinci olarak bitirmiş ve 6 kez Coupe de Francenı kazanmış ancak daha sonra yerel rakibi olan RC Lens gösterdiği başarı ve ilginin gölgesinde kalmıştır.

İkinci Lig'de üç yıl geçirdikten sonra 2000 yılında döndükleri Birinci Lig'de kazandıkları başarılar; üç kez; 2002, 2005 ve 2006'da şampiyonlar ligine katılmak, 2004'te Intertoto Kupası'nı kazanmak gibi, yerel rakiplerinin başarılarından çok daha üstündür. Ligue 1'de 2004/05 sezonunda Lille Monaco, Marsilya gibi büyük kulüplerin ve yerel rakibi Lens'in önünde lig ikincisi olarak parlak bir başarıya imza attı. 2 Kasım 2005 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Manchester United'ı yenerek kendi kulüp tarihlerindeki en büyük başarılardan birini elde ettiler. 2005/06 Ligue 1 sezonunda Lille, Lyon (bu takımı evinde 4-0 deplasmanda 1-3'lük skorlarla yendi) ve Bordeaux'nun ardından ligi üçüncü olarak bitirdi.

Lille oyuncu kadrosu

Ivo Grbić (on loan from Atlético Madrid)

Zeki Çelik

Tiago Djaló

Sven Botman

Gabriel Gudmundsson

José Fonte (captain)

Jonathan Bamba

Xeka

Jonathan David

Jonathan Ikoné

Yusuf Yazıcı

Eugenio Pizzuto

Adam Jakubech

Burak Yılmaz

Renato Sanches

Isaac Lihadji

Angel Gomes

Benjamin André (vice-captain)

Timothy Weah

Amadou Onana

Jérémy Pied

Cheikh Niasse

Reinildo Mandava

Domagoj Bradarić

Léo Jardim

Kouadio-Yves Dabila

Saad Agouzoul

Mamadou Simbakoli