  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Likud Genel Başkanı mısın be adam! Müsavat’ın Haniye çıkışı ağızları açık bıraktı
Siyaset

Likud Genel Başkanı mısın be adam! Müsavat’ın Haniye çıkışı ağızları açık bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 11:02:00 -
Likud Genel Başkanı mısın be adam! Müsavat’ın Haniye çıkışı ağızları açık bıraktı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çarşamba sabahı şehit edilen İsmail Haniye’nin ardından skandal ifadeler kullandı. Dervişoğlu’nun sözleri, “Sanki Likud (Netanyahu’nun partisi) genel başkanı!” yorumlarına neden oldu.

İran’ın başkenti Tahran’da siyonist tezgah sonucu şehit düşen Türk ve Türkiye dostu İsmail Haniye için milli yas kararı alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehadeti üzerine bir günlük milli yas ilan edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu alınan milli yas kararına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Dervişoğlu, devletin teamüllerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı’nın “kişisel yetkileriyle” milli yas ilan edilmesini dayatma olarak değerlendirdi ve kabul edilemeyeceğini savundu.

Dervişoğlu, önemli kavramların devlet tarafından sulandırılmasını şiddetle reddettiğini ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanı'nın keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez. Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle red ediyorum.

Bunu yapmak savaş ilanıdır! Türkiye ve Katar’ı bekleyen büyük tehlike
Bunu yapmak savaş ilanıdır! Türkiye ve Katar’ı bekleyen büyük tehlike

Gündem

Bunu yapmak savaş ilanıdır! Türkiye ve Katar’ı bekleyen büyük tehlike

Haniye suikastında İran parmağı: Onlara karşı kurban ettiler
Haniye suikastında İran parmağı: Onlara karşı kurban ettiler

Gündem

Haniye suikastında İran parmağı: Onlara karşı kurban ettiler

Tuhaf durum: İsrail, Haniye suikastını üstlenmedi! 'Biz o gece sadece Lübnan'a saldırdık'
Tuhaf durum: İsrail, Haniye suikastını üstlenmedi! 'Biz o gece sadece Lübnan'a saldırdık'

Dünya

Tuhaf durum: İsrail, Haniye suikastını üstlenmedi! 'Biz o gece sadece Lübnan'a saldırdık'

İsmail Haniye'nin cenazesi Katar'a götürüldü
İsmail Haniye'nin cenazesi Katar'a götürüldü

Dünya

İsmail Haniye'nin cenazesi Katar'a götürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23