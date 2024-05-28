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Spor "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
Spor

"Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü

Yeniakit Publisher
2024-05-28 18:04:00 -
"Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü

Süper Lig'de bu sezon Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü küme düştü. Sezon başında Ankaragücü'nü çalıştıran Kafkas, kötü sonuçlar sonrası görevden ayrılmış ardından Fatih Karagümrük'ün başına geçmişti. Kafkas, daha önce "Bu konuda mütevazı değilim. Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim, çok çalışkanım. Başkaları gibi burada hikaye, masal anlatmayı sevmiyorum" demişti.

Süper Lig'in tecrübeli çalıştırıcılarından Tolunay Kafkas kâbus gibi bir yıl geçirdi. Tolunay Kafkas'ın sezon içinde görev yaptığı Fatih Karagümrük ve Ankaragücü küme düştü.

ÇALIŞTIRDIĞI İKİ TAKIM DA KÜME DÜŞTÜ

Sezon başında Ankaragücü'nü çalıştıran Tolunay Kafkas, aldığı kötü sonuçlarından ardından görevden ayrılmıştı. Ankaragücü sonrasında küme düşerek lige veda etti. Ankaragücü'nden ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'ün başına geçen Tolunay Kafkas, İstanbul ekibini de ligde tutmayı başaramadı ve bu sezon görev aldığı iki takım da küme düşmüş oldu.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ ANTRENÖRLERİNDEN BİRİYİM"

Kendisini Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biri olarak tanımlayan Tolunay Kafkas, "Sorumluluk bende. Hedefe gideriz, gitmeyiz ama bedelini öderim. Benim bir problemim yok. Bu konuda mütevazı değilim. Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim, çok çalışkanım. Başkaları gibi burada hikaye, masal anlatmayı sevmiyorum. Bu iş, bedel işi. Sorumluluk benim. Beceremediğim yerde Ankaragücü'ne zarar vermem. Sorumluluğu taşıyabilecek hem yürek hem de adamlık bende var" demişti.
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Yorumlar

salih örs

SAYIN AKİT HABERCİSİ,SİZ BELKİDE BİZLERDEN DAHA ÇOK BİLİYORSUNUZ,TEKNİK HEYETTEN DE ÇOK,BİZ SADECE SAHADA FUTBOLU FUTBOLCULAR OYNAR.EĞER TEKNİK ADAM MAÇ KAZANACAKSA 11 FUTBOLCUYA NE GEREK VAR DEĞİLMİ.BUNLAR BOŞA PARA VERİYORLAR SAHA TEKNİK ADAMLARI SÜRSÜNLER YETER.İNSANIN İÇİNDE RUH OLACAK.SEN KALEM TUTMASINI BİLMEZSEN BEN SANA DEFTER VERMEM

Ömer

İki takımın ortak özelliği defansları çok kötü , kolay gol yiyorlar . A gücü son dört beş haftada en son düşecek takımdı ama inanılmaz düşüş yaşadılar ve çok puan kaybettiler .
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