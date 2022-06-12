Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'de sezon ayın kaçında başlayacak?
2021-2022 sezonu Trabzonspor'un şampiyonluğuyla sona erdi. Futbolu özleyen milyonlar ise yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022-2023 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig'de yeni sezon ne zaman ayın kaçında başlayacak?
Profesyonel futbol ligleri sona erdi. Futbolu özleyenler ise sezonun ne zaman ayın kaçında başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 2022-2023 sezonu ne zaman?
Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'de sezon ayın kaçında başlayacak?
Süper Lig ve 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek. 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.
Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.
TFF 2. Lig, 27-28 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.
TFF 3. Lig ise 3-4 Eylül'den itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.