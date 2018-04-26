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Lif kabağı kullanmanız için 6 neden

Banyo yaparken veya mutfağınızda sünger yerine lif kabağını kullanmak çok daha sağlıklıdır. Lif kabağı aslında kabaktır, dalında bekleyince lifler geliştirir ve bu lifler kullanımınız için mükemmeldir.

26 Nisan 2018 Perşembe 23:14
Lif kabağı kullanmanız için 6 neden

 

1. CİLT FIRÇALAMA

Lif kabağı, cildin toksinlerini serbest bırakabilmesi için detoksinin giderilmesine yardımcı olan, cildin fırçalanmasını sağlayan harika bir yöntemdir . Buna karşılık, bu bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenfatik sistemi uyarmaya da hizmet eder. Hücre yenilenmesini teşvik eder ve kan dolaşımını hızlandırır, cilt tonunu iyileştirir ve parlak görünümlü bir cilde neden olur. Yapmanız gereken tek şey, süngeri yumuşatmak için az miktarda su ile ıslatmaktır. Ölü deriyi çıkarmak ve yüzey toksinlerini gidermek için vücudun her tarafına hafif vuruşlar yapmanız gerekir.


2. VÜCUT SABUNUNUNDAN DAHA FAZLASI İÇİN

Bir lif kabağı sabun veya vücut yıkamanızı daha uzun süre ve daha etkili hale getirmenize yardımcı olabilir.

 

3. BULAŞIKLARI VE DİĞER YÜZEYLERİ FIRÇALAYIN

Temizlemesi zor olan tencere veya tavaya sahipseniz, bir lif kabağı süngeri idealdir. Doğal lifler aşındırıcıdır, ancak yüzeyi çizmez. Ayrıca ocak üstünüz, dolaplarınız, zeminleriniz ve mutfağın diğer alanları gibi yüzeyleri hasar vermeden temizler.

Sabun cevizinde bulaşık deterjanı yapabilirsiniz

 

4. SABUNLARINIZI KURU TUTUN

Bir parça lif kabağını dilimleyin ve sabun tabağına koyun. Bu, sabunun çabuk kurumasına neden olur ve hızlı erimesini önler.

 

5. ÇAMURLU AYAKKABILARI TEMİZLEYİN

Lif kabağı çamurlu ayakkabıların temizliği için mükemmeldir, tüm çamurları dişlerden çıkarabilir. Bu amaç için kullanımı kolaydır ve sadece biraz su ile durulayın.

 

6. KAŞIMA ARACI OLARAK KULLANIN

Lif kabağı süngeri uzun olduğu için mükemmel bir sırt kaşıma aracıdır. İki ucundan tutarak sırtınızı kaşıyabilirsiniz. İsterseniz lif kabaklarını birbirine bağlayarak daha uzun hale getirebilirsiniz.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 23:14
  1. lif kabağı
  2. sünger
  3. banyo
  4. sağlık

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