Liderlerle art arda görüşmeler gerçekleştirdi: Erdoğan'dan COP31’de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan liderlerle peş peşe bir araya geldi.

ERDOĞAN, PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi.

Görüşmede, Erdoğan ve Pezeşkiyan, Türkiye-İran ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması temennisini dile getiren Erdoğan, istikrarın hakim olduğu bir dönemin başlatılabilmesi için uzlaşı zemininin güçlendirilmesi ile diplomasiye şans verilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin, barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN KONGO LİDERİ TSHİSEKEDİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini belirterek, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Erdoğan, kalıcı istikrar ortamının sağlanmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

ERDOĞAN, SUDAN EGEMENLİK KONSEYİ BAŞKANI ABDULFETTAH EL-BURHAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

ERDOĞAN, LİBYA ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ (UBH) BAŞBAKANI ABDÜLHAMİD DİBEYBE İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'de bulunan Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.