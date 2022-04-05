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Yerel Lideri cezaevinde olan uyuşturucu çetesine Ankara'da operasyon!
Yerel

Lideri cezaevinde olan uyuşturucu çetesine Ankara'da operasyon!

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan, elebaşı cezaevinde bulunan zehir taciri çeteye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 15:07:00 -
Lideri cezaevinde olan uyuşturucu çetesine Ankara'da operasyon!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Keçiören ilçesi başta olmak üzere kent genelinde zehir tacirliği yaptığı iddia edilen şüpheliler takibe alındı. Kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 9'u yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramada, 150 gram metamfetamin, 50 gram eroin, 43 gram esrar, çok sayıda kullanımı özel reçeteye tabi hap, 2 tabanca ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. Su örgütünün elebaşı cezaevinde bulunan S.U.'nun olduğu belirlenirken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

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