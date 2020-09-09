'Lider Türkiye’nin lider kuruluşlarından biri olacak'
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'den önemli açıklamalar.
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkiye Varlık Fonunun, Türkiye’nin stratejik ve büyük ölçekli yatırımlarına öncülük yapma amacıyla kurulduğunu belirterek, “Yeni Ekonomi Planı’nda belirtilen, sigorta sektörünün penetrasyonunun artması, bankacılık dışı finansal sektörün payının yükseltilmesi, Türkiye’nin tasarruf bazının artırılması, bölgesel ve hatta küresel sigorta lideri bir şirket oluşturulması amaçlarıyla çıktığımız yolculuğumuzda bugün önemli bir dönüm noktasındayız” ifadelerini kullandı. Sönmez, gücü adında olan Türkiye Sigorta’nın, lider Türkiye’nin lider kuruluşlarından biri olacağını, bunun sözünü verdiklerini belirtti.