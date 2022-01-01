  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lider Trabzonspor'a Kongolu stoper
Spor

Lider Trabzonspor'a Kongolu stoper

Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Trabzonspor'da hedef stoper transferini bir an önce tamamlamak. Karadeniz ekibi, Porto'dan Chancel Mbemba’yı listesine ekledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 12:01:00 -
Lider Trabzonspor'a Kongolu stoper

Süper Lig'de ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Trabzonspor'da hedef stoper transferini bir an önce tamamlamak. Karadeniz ekibi, Porto'dan Chancel Mbemba’yı listesine ekledi.

Trabzonspor, Edgar Ie'nin şok sakatlığıyla sarsılmıştı. Vitor Hugo ile müthiş ikili olan Edgar'ın sezonu kapatması üzerine bordo-mavililer hemen yeni bir savunma oyuncusu arayışına girmişti. Karadeniz ekibinin gündemine Porto'nun stoperi de girdi: Chancel MBemba...

Portekiz'in O Jogo Gazetesi'ne göre; Trabzonspor, Mbemba'yı bir an önce renklerine bağlamak istiyor. Porto sezon sonu kontratı biteceği için cüzi de olsa bir bonservis almayı hedefliyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Chansel MBemba'nın Porto'dan ayrılmak istemesinin en büyük sebebi yeterli süre alamaması. 2015-16 sezonunda Newcastle United'ın 12 milyon Euro'luk bir yatırım yaptığı Demokratik Kongolu stoper daha fazla süre alabileceği bir kulüpte yoluna devam etmeyi planlıyor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay