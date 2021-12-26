Lider Trabzonspor sezonun ilk yarısını 1 puanla kapattı

20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz'ün önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.

31. dakikada Hamsik'in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius'un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı.

35. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır, sert ve düzgün şekilde sağ tarafına gelen topu çeldi.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün uzak mesafeden şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

İkinci yarı

48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90+1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma, golsüz tamamlandı.

Trabzonspor, ilk yarıyı lider bitirdi

Medical Park Stadı'nda taraftarının büyük desteğiyle rakibini ağırlayan bordo-mavililer, 0-0'lık sonuçla puanını 46'ya yükselterek bir maç eksiği bulunan en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde devreye lider girdi.

Medipol Başakşehir ise teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde namağlup unvanını Trabzonspor deplasmanında da sürdürdü. Belözoğlu yönetiminde 8 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan turuncu-lacivertli ekip, puanını 33'e yükseltip ilk yarıyı 3. sırada kapamayı garantiledi.

Trabzonspor, bu sezon ligde ilk kez 19. haftada rakip fileleri havalandıramayarak bir maçtan golsüz ayrıldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: Hedeflediğimiz noktada bitirdik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Ligin ikinci yarısının çok çetin geçeceğini, düşme hattındaki kulüplerin can havliyle mücadele edeceklerini ifade eden Ağaoğlu, "Olmayan bütçeleriyle kulüplerini yönetmeye çalışıyorlar. Herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum. 2019-2020'nin malum senaryolarını da raftan indirip, üstündeki tozu alıp, tekrar önümüze koymaya çalışırlarsa bir kere daha söylüyorum, sakın ha sakın böyle bir şeye teşebbüs edilmesin. Herkes işini yapsın. Tekrar söylüyorum algı yaratılmaya çalışılıyor. Belki bazı ince hesaplar yapılıyor. Ben de şunu söylüyorum, sakın ha o topa bir daha girmeyin, o top elinizde patlar." diye konuştu.

Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü olarak herkesin işini en iyi şekilde yapması için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor Kulübü Başkanı konuşuyor, 12 mikrofon, 8-10 kamera. Bir Anadolu kulübü, başka bir Anadolu kulübü oynadığında, yerel mikrofon ve ajans mikrofonları haricinde imkan bulamıyor. Eğer Allah nasip eder de bu sezon sonunda o kupa Trabzonspor'un elinde yükselirse ki o Trabzonspor'un elinde yükselen değil aynı zamanda Anadolu kulüplerinin adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadele olarak yükselir. Bu kupanın sahibi sadece Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur, hatta tüm kulüplerimizdir. Bir pozisyonda ele çarptı mı, çarpmadı mı, oraya verilip buraya verilmez. Tabii ki hakem hataları olacaktır. Neticede oyuncunun hata yaptığı yerde hakemler de hata yapacaktır. Oyuncunun golü atamadığı yerde hakemin de hata yapması normaldir. Bizim hata düzeyini düşürmemiz gerekiyor. Kulüpler olarak elimizden gelen gayreti gösterdik."

Transfer çalışmalarına da değinen Ağaoğlu, "Bizde sistem şöyle çalışıyor, aşağıdan geliyor, izlemeden geliyor, hocanın talepleri doğrultusunda geliyor. Hoca değerlendirdikten sonra o oyuncunun Trabzonspor'un mali kriterlerine uyup uymadığını kontrol ediyor ve bize geliyor. Bize üç isim veriyor, dört isim veriyor ve biz girişimde bulunuyoruz. Ben isim konuşmam, bana sormayın. Resmi olmasa da bazı oyuncularımıza aldığımız teklifler var, yurt içi ve yurt dışından. 5-6 milyon avroluk bir transfer limitimiz var. Ama bu kasamızda 5 milyon avro var anlamına gelmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, transferde adı Trabzonspor'la anılan Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca'yla ilgili bir soruya, "Bu soruyu önce hocaya sormanız gerekiyor. Başakşehir'in bir oyuncusuna 2-3 kulübün talip olması kadar güzel bir şey yok. Başakşehir adına güzel bir şey." yanıtını verdi.

Ahmet Ağaoğlu, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Gervinho ve Edgar'ın lisanslarının ise askıya alınacağını sözlerine ekledi.