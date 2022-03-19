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Spor Lider Trabzonspor bu sezon bir ilki yaşadı!
Spor

Lider Trabzonspor bu sezon bir ilki yaşadı!

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan lider Trabzonspor, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 16:57:00 -
Lider Trabzonspor bu sezon bir ilki yaşadı!

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan lider Trabzonspor, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada kalesinde 3 gol gördü.

Çaykur Rizespor deplasmanında Pohjanpalo'nun 3 penaltı golüyle bu sezon 2. yenilgisini alan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde kalesinde en fazla golü gördüğü karşılaşmalardan birini oynadı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 62 karşılaşmanın sadece 2'sinde kalesinde 3 gol gördü. Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olmuştu.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile ilk kez bir deplasmandan 3 gol yiyerek döndü.

62 KARŞILAŞMADA 5. YENİLGİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 62. karşılaşmada 5. mağlubiyetini aldı.

Bordo-mavililer, 39 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 18 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

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