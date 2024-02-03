Libya'nın Tobruk kentinde Hafter güçleriyle çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü
Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinin güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerle bölge sakinleri arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü.
Libya medyasında yer alan haberlerde, Tobruk kentinin güneyindeki El-Cağbub bölgesinde Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı güçlerle bölge sakinleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada bölge sakinlerinden 1 kişinin öldüğü, "birkaç kişinin" de yaralandığı aktarıldı.
Çatışmanın ardından Hafter'e bağlı güçlerin aranan bazı kişileri alıkoymak için bölgeye takviye güçler gönderdiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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