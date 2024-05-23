  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Libya'dan Yunanistan'a Girit notası! ''Bu Türkiye'nin oyunu''
Dünya

Libya'dan Yunanistan'a Girit notası! ''Bu Türkiye'nin oyunu''

Yeniakit Publisher
2024-05-23 09:39:00 - 2024-05-23 09:44:58
Libya'dan Yunanistan'a Girit notası! ''Bu Türkiye'nin oyunu''

Libya, Girit açıklarında sismik araştırma yapabilmek için Yunanistan'a nota verdi. Yunan basını bu gelişmeyi okurlarına sunarken, notanın arkasında Türkiye'nin olduğunu iddia etti.

Türkiye ve Yunanistan arasında yakınlaşma çabaları sürerken, Libya'yla yaşanan tansiyon Yunan basınında Türkiye'ye yönelik eleştirileri gündeme getirdi.

"SÖZ KONUSU SİSMİK ARAMA TÜRKİYE'YLE ANLAŞMANIN İHLALİ DEMEK"

Norveç gemisi Ramford Hyperion, Yunanistan'ın hesabına, Doğu Akdeniz'de Girit adasının batısı ve güneybatısında mayıs ortalarında tamamladığı bir dizi sismik araştırmalar gerçekleştirdi. Libya hükümeti, bu araştırmaların, Türkiye ile 2019 yılında imzaladığı ve BM'ye bildirilen deniz yetki sınırlarına ilişkin anlaşmada da gösterilen kıta sahanlığı bölgesi içinde yeralan sahalarda yapıldığı gerekçesiyle, Trablus'taki Yunan Büyükelçisi Nikos Garilidis'e geçen hafta bir protesto notası verdi. Yunan elçi Garilidis'e uyarı mektubu gönderen Libya hükümeti, söz konusu bölgenin kendisine ait olduğunu belirtti.

YUNAN BASINI: NOTANIN ARKASINDA TÜRKİYE VAR

Yunan Kathimerini gazetesi, mektubun geçen hafta Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptığı görüşmeden hemen önce gönderildiğine dikkat çekerek, Libya'nın notasında Türkiye'nin rolü olabileceğini savundu. Gazete, Libya'daki Abdulhamid Dibeybe hükümeti üzerinde büyük etkiye sahip Türkiye'nin, Libya ile Yunanistan arasında yaşanan son gerilimde rolü olabileceği şüphesinin ortaya çıktığını öne sürdü. Türkiye ve Dibeybe hükümeti arasında deniz araştırmaları anlaşması bulunduğuna da dikkat çeken Kathimerini, Libya'daki hükümetin daha önce de Yunanistan'ı kendi karasularını ihlal etmekle suçladığını yazdı.

Libya'dan çağrı: Riayet edin
Libya'dan çağrı: Riayet edin

Dünya

Libya'dan çağrı: Riayet edin
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunanistan'da tepki çeken Filistin kararı! 'Tehdit' olarak gördüler
Yunanistan'da tepki çeken Filistin kararı! 'Tehdit' olarak gördüler

Gündem

Yunanistan'da tepki çeken Filistin kararı! 'Tehdit' olarak gördüler

Libya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren hamle! Doğalgaz aranmasına nota verdiler
Libya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren hamle! Doğalgaz aranmasına nota verdiler

Gündem

Libya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren hamle! Doğalgaz aranmasına nota verdiler

Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Gündem

Lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23