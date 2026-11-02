Gören dönüp bir daha bakıyor! Akgöl sonbaharda bambaşka
Sinop’un Ayancık ilçesinde yer alan Akgöl Tabiat Parkı sonbaharın gelişiyle birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sinop’un Ayancık ilçesinde yer alan Akgöl Tabiat Parkı sonbaharın gelişiyle birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.
400 dekarlık alanda göl çevresini saran renkli doğa, yürüyüş ve fotosafari için bölgeye gelen ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018 yılında tabiat parkı ilan edilen 400 dekarlık alanda sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve yeşil renk tonları hakim oldu.
Tabiat parkı, hem orman hem de göl ekosistemini aynı anda bünyesinde barındırıyor.
Özellikle fotosafari meraklılarının gözde mekanları arasında yer alan Akgöl Tabiat Parkı, ziyaretçilere doğa yürüyüşü ve piknik yapma imkanı da sunuyor.
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