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Gören dönüp bir daha bakıyor! Akgöl sonbaharda bambaşka

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Gören dönüp bir daha bakıyor! Akgöl sonbaharda bambaşka

Sinop’un Ayancık ilçesinde yer alan Akgöl Tabiat Parkı sonbaharın gelişiyle birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu.

#1
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Akgöl sonbaharda bambaşka

400 dekarlık alanda göl çevresini saran renkli doğa, yürüyüş ve fotosafari için bölgeye gelen ziyaretçilere etkileyici manzaralar sunuyor.

#2
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Akgöl sonbaharda bambaşka

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018 yılında tabiat parkı ilan edilen 400 dekarlık alanda sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve yeşil renk tonları hakim oldu.

#3
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Akgöl sonbaharda bambaşka

Tabiat parkı, hem orman hem de göl ekosistemini aynı anda bünyesinde barındırıyor.

#4
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Akgöl sonbaharda bambaşka

Özellikle fotosafari meraklılarının gözde mekanları arasında yer alan Akgöl Tabiat Parkı, ziyaretçilere doğa yürüyüşü ve piknik yapma imkanı da sunuyor.

#5
Foto - Gören dönüp bir daha bakıyor! Akgöl sonbaharda bambaşka

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