Nedim Şener’den Mustafa Sarıgül için çok ağır sözler: “Kara para, yolsuzluk, sapıklık”

Hürriyet yazarı Nedim Şener, bugünkü köşe yazısında Mustafa Sarıgül hakkında kamuoyuna yansıyan suçlamaları çok sert ifadelerle değerlendirdi.

Şener yazısına, “İtirafçı olan oğlu bile koruma istedi: Kara para, yolsuzluk, sapıklık işte Mustafa Sarıgül” sözleriyle başladı.

OĞLUNUN KORUMA TALEBİNE DİKKAT ÇEKTİ

Şener, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandığını belirttiği Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde babası Mustafa Sarıgül hakkında çeşitli beyanlarda bulunduğunu ve koruma talep ettiğini aktardı.

Şener, “İtirafçı olan Emir Sarıgül bile babası hakkında anlattıklarından dolayı başına bir şeyler gelmesinden korkuyor ve koruma talep ediyorsa, cinsel saldırıya uğrayanların yıllardır neden korkup konuşmadığını varın siz düşünün” ifadelerini kullandı.

İKİ KIZ KARDEŞİN İFADELERİNİ YAZDI

Şener'in yazısında en geniş yer ayırdığı bölümlerden biri de Mustafa Sarıgül'ü çocukluklarından beri tanıdıklarını belirten iki kız kardeşin soruşturma kapsamında verdikleri ifade oldu.

Yazıda aktarılan beyanlarda, gençlik faaliyetlerinden Şişli Belediyesi çevresindeki görüşmelere kadar uzanan süreçte Sarıgül hakkında cinsel taciz suçlamaları dile getirildi.

Şener yazısını, “Sadece onların değil, kısa süre içinde başkalarının da hatırladıkları ve diyecekleri artacak gibi görünüyor” sözleriyle tamamladı.

Haberde aktarılan suçlamalar soruşturma dosyasındaki beyanlara ve Nedim Şener'in köşe yazısına dayanmaktadır; Mustafa Sarıgül hakkında bu suçlamalar yönünden kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü bulunduğu anlamına gelmemektedir.