  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi! Yemen’de dengeleri değiştirecek hamle! Suudi Arabistan harekete geçti Siyonist zulme karşı halk sokaklara döküldü! İşgalci İsrail'in sürgün ettiği binlerce Filistinli direniş ateşini yaktı! BBP Genel Başkanı Destici: En düşük emekli maaşı en az 40 bin lira olmalıdır AK Kadınlar Tokat’ta kenetlendi! 28 Şubat ve 15 Temmuz mesajı! Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında takıldı ABD’de dikkat çeken kopuş! Binlerce kişi tek tek vazgeçiyor Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin: Türkiye, Hindistan’da iç savaş çıkaracak Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı Fransa’da sokaklar durulmuyor! Gözaltı sayısı 770’i aştı
Gündem Nedim Şener’den Mustafa Sarıgül için çok ağır sözler: “Kara para, yolsuzluk, sapıklık”
Gündem

Nedim Şener’den Mustafa Sarıgül için çok ağır sözler: “Kara para, yolsuzluk, sapıklık”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Nedim Şener’den Mustafa Sarıgül için çok ağır sözler: "Kara para, yolsuzluk, sapıklık"

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Mustafa Sarıgül hakkında soruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen ifadeleri köşesine taşıdı. “İtirafçı olan oğlu bile koruma istedi: Kara para, yolsuzluk, sapıklık işte Mustafa Sarıgül” diyen Şener, Emir Sarıgül ile bazı tanıkların ifadelerinden dikkat çeken bölümleri aktardı.

Hürriyet yazarı Nedim Şener, bugünkü köşe yazısında Mustafa Sarıgül hakkında kamuoyuna yansıyan suçlamaları çok sert ifadelerle değerlendirdi.

Şener yazısına, “İtirafçı olan oğlu bile koruma istedi: Kara para, yolsuzluk, sapıklık işte Mustafa Sarıgül” sözleriyle başladı.

OĞLUNUN KORUMA TALEBİNE DİKKAT ÇEKTİ

Şener, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklandığını belirttiği Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde babası Mustafa Sarıgül hakkında çeşitli beyanlarda bulunduğunu ve koruma talep ettiğini aktardı.

Şener, “İtirafçı olan Emir Sarıgül bile babası hakkında anlattıklarından dolayı başına bir şeyler gelmesinden korkuyor ve koruma talep ediyorsa, cinsel saldırıya uğrayanların yıllardır neden korkup konuşmadığını varın siz düşünün” ifadelerini kullandı.

İKİ KIZ KARDEŞİN İFADELERİNİ YAZDI

Şener'in yazısında en geniş yer ayırdığı bölümlerden biri de Mustafa Sarıgül'ü çocukluklarından beri tanıdıklarını belirten iki kız kardeşin soruşturma kapsamında verdikleri ifade oldu.

Yazıda aktarılan beyanlarda, gençlik faaliyetlerinden Şişli Belediyesi çevresindeki görüşmelere kadar uzanan süreçte Sarıgül hakkında cinsel taciz suçlamaları dile getirildi.

Şener yazısını, “Sadece onların değil, kısa süre içinde başkalarının da hatırladıkları ve diyecekleri artacak gibi görünüyor” sözleriyle tamamladı.

Haberde aktarılan suçlamalar soruşturma dosyasındaki beyanlara ve Nedim Şener'in köşe yazısına dayanmaktadır; Mustafa Sarıgül hakkında bu suçlamalar yönünden kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü bulunduğu anlamına gelmemektedir.

Gazeteci Ece Sevim açıkladı: Sarıgül neden sürekli çocuklar için TikTok videosu çekiyordu?
Gazeteci Ece Sevim açıkladı: Sarıgül neden sürekli çocuklar için TikTok videosu çekiyordu?

Gündem

Gazeteci Ece Sevim açıkladı: Sarıgül neden sürekli çocuklar için TikTok videosu çekiyordu?

Mustafa Sarıgül ülkeden kaçacak! Tamar Tanrıyar’dan ŞOK iddia: ‘Kaçacağı güzergahı biliyorum’
Mustafa Sarıgül ülkeden kaçacak! Tamar Tanrıyar’dan ŞOK iddia: ‘Kaçacağı güzergahı biliyorum’

Gündem

Mustafa Sarıgül ülkeden kaçacak! Tamar Tanrıyar’dan ŞOK iddia: ‘Kaçacağı güzergahı biliyorum’

Ahmet Hakan telefona bakmadı: Mustafa Sarıgül’den kaçan kaçana!
Ahmet Hakan telefona bakmadı: Mustafa Sarıgül’den kaçan kaçana!

Gündem

Ahmet Hakan telefona bakmadı: Mustafa Sarıgül’den kaçan kaçana!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23