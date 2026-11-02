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Balık tüketenler bu ayrıntıya dikkat: A vitamininden Omega-3 yağ'a kadar zengin! Seçim için tek bir formülü paylaştı

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Balık tüketenler bu ayrıntıya dikkat: A vitamininden Omega-3 yağ'a kadar zengin! Seçim için tek bir formülü paylaştı

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgâhlarda çeşitlilik arttı. Balık, C vitamini deposu değil ama A vitamininden, Omega-3 yağ asitlerine kadar zengin. Yaşam Koçu Yiğit Ensar Çetinkaya seçim yaparken tek uygulamayı paylaştı. Balık yemek isteyenler, püf noktalarına ve bu ayrıntıya dikkat.. İşte kritik nokta!

#1
Foto - Balık tüketenler bu ayrıntıya dikkat: A vitamininden Omega-3 yağ'a kadar zengin! Seçim için tek bir formülü paylaştı

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgâhlarda çeşitlilik artarken, vatandaşların balık tüketimine olan ilgisi de yükseldi. Yaşam Koçu Yiğit Ensar Çetinkaya, balığın sağlığa olan faydalarından yararlanabilmek için pişirme yönteminin büyük önem taşıdığını belirterek, özellikle kızartma yöntemine karşı bu ayrıntılara dikkat çekti.

#2
Foto - Balık tüketenler bu ayrıntıya dikkat: A vitamininden Omega-3 yağ'a kadar zengin! Seçim için tek bir formülü paylaştı

Balık av sezonunun açılmasıyla birlikte balık tezgâhlarında hareketlilik yaşanırken, Omega-3 yağ asitleri, protein, vitamin ve mineral bakımından zengin olan balıklar da sofralarda daha fazla yer bulmaya başladı. Özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketimi artan balık, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak görülüyor. Ancak balığın içerdiği besin değerlerinden yeterince yararlanabilmek için nasıl pişirildiği de büyük önem taşıyor.

#3
Foto - Balık tüketenler bu ayrıntıya dikkat: A vitamininden Omega-3 yağ'a kadar zengin! Seçim için tek bir formülü paylaştı

Sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları konusunda değerlendirmelerde bulunan Yaşam Koçu Yiğit Ensar Çetinkaya, yanlış pişirme yöntemlerinin balığın besin değerini olumsuz etkileyebileceğini belirterek vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. “OMEGA-3 GİDİYOR, KALORİ GELİYOR” Özellikle yağda kızartılarak hazırlanan balıkların sağlıklı beslenme açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çetinkaya, yüksek sıcaklıkta pişirmenin ve fazla yağ kullanımının olumsuz etkilerine dikkat çekti.

#4
Foto - Balık tüketenler bu ayrıntıya dikkat: A vitamininden Omega-3 yağ'a kadar zengin! Seçim için tek bir formülü paylaştı

Çetinkaya, “Kızartma yöntemiyle pişirilen balık, sadece yüksek kalori kazanmakla kalmaz, aynı zamanda içindeki mucizevi Omega-3 yağ asitlerini de kaybeder. Bu şekilde pişirilen bir balık, ağır bir yük haline gelir. Bu yüzden kızartma balık davetlerine mesafeliyim” ifadelerini kullandı. Balığın içerdiği Omega-3 yağ asitlerinin beslenme açısından önemli olduğunu vurgulayan Çetinkaya, vatandaşların balık tüketirken pişirme yöntemlerini de göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti. Bilimsel araştırmalar da özellikle derin yağda kızartmanın bazı balık türlerinde Omega-3 miktarını azaltabildiğini ortaya koyuyor. Ancak bu durum, kızartılan balıktaki Omega-3’ün tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor. Besin değerindeki değişim, kullanılan yağın türüne, pişirme sıcaklığına, süresine ve balığın çeşidine göre farklılık gösterebiliyor. “BALIĞI FIRINDA PİŞİRMEYİ TERCİH EDİN” Balığın besin değerinin korunması konusunda fırında pişirme yöntemini öneren Çetinkaya, bu yöntemin fazla yağ kullanımını azaltarak daha dengeli bir öğün hazırlanmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Fırında balık hazırlarken sıcaklık ve süreye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çetinkaya, yaklaşık 200 derecelik fırın sıcaklığının tercih edilebileceğini ifade etti. Küçük balıkların yaklaşık 15-20 dakika, daha büyük balıkların ise 30-35 dakika içerisinde pişirilebileceğini belirten Çetinkaya, pişirme süresinin balığın büyüklüğüne ve kalınlığına göre değişebileceğine işaret etti. Balığın güvenli şekilde tüketilebilmesi için yeterince pişirilmesi de gerekiyor. Gıda güvenliği önerilerine göre balığın iç sıcaklığının en az 63 dereceye ulaşması veya etinin opaklaşarak çatalla kolayca ayrılabilecek kıvama gelmesi önem taşıyor. LEZZETİN SIRRI DOĞAL MARİNASYONDA Sağlıklı pişirmenin yanı sıra balığın lezzetini artıracak doğal yöntemlere de değinen Çetinkaya, pişirme öncesinde hazırlanacak özel bir marine karışımının balığa farklı bir aroma kazandırabileceğini belirtti. Limon suyu, zeytinyağı, sarımsak, kekik ve kırmızı biberden oluşan karışımı öneren Çetinkaya, balığın pişirilmeden önce bu malzemelerle marine edilebileceğini ifade etti. Çetinkaya, doğal malzemelerle hazırlanan karışımın balığın lezzetini artırabileceğini, doğru pişirme süresinin ise balığın kurumasını önlemek açısından önemli olduğunu kaydetti. SAĞLIKLI BESLENMEDE BALIK TÜKETİMİ ÖNEMLİ Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balık, dengeli ve sağlıklı beslenmede önemli bir yer tutuyor. Özellikle hamsi, sardalya, uskumru ve somon gibi yağlı balıklar, Omega-3 kaynakları arasında gösteriliyor. Balığın içeriğindeki kaliteli protein, vitamin ve mineraller de günlük beslenmeye önemli katkılar sağlıyor. Bununla birlikte sağlıklı bir öğün oluşturulabilmesi için tüketilen balığın miktarı kadar kullanılan yağın ve pişirme yönteminin de dikkate alınması gerekiyor. ÖNEMLİ OLAN SADECE NE YEDİĞİMİZ DEĞİL, NASIL PİŞİRDİĞİMİZ Balık sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlara sağlıklı tüketim konusunda tavsiyelerde bulunan Yaşam Koçu Yiğit Ensar Çetinkaya, besinlerin hazırlanma biçiminin sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Özellikle fazla yağ kullanılan kızartma yöntemleri yerine fırında pişirmeye yönelinmesini öneren Çetinkaya, balığın doğru yöntemlerle hazırlanmasının hem lezzet hem de beslenme açısından önemli olduğunu ifade etti.

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