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Yıldız adayı gösterilen o isim için Trabzonspor bu hafta içinde İsveç'te: Abdoulaye Doumbia

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Yıldız adayı gösterilen o isim için Trabzonspor bu hafta içinde İsveç'te: Abdoulaye Doumbia

Trabzonspor bir süredir Hacken forması giyen Abdoulaye Doumbia'yı izliyordu. Bu hafta içinde bazı yetkililerin konuyla ilgili İsveç'e gideceği öğrenildi.

#1
Foto - Yıldız adayı gösterilen o isim için Trabzonspor bu hafta içinde İsveç'te: Abdoulaye Doumbia

Şampiyonluk yarışında ağırlığını hissettiren Trabzonspor, yaz döneminde çok iyi takviyeler yapmıştı. Ara transferde de bazı hamleler planlanıyor. Ve listede Hacken forması giyen Abdoulaye Doumbia da bulunuyor. 19 yaşındaki ön libero bir süredir takip ediliyordu.

#2
Foto - Yıldız adayı gösterilen o isim için Trabzonspor bu hafta içinde İsveç'te: Abdoulaye Doumbia

Ve işler resmiyet kazanacak gibi gözüküyor. Bu hafta içinde bazı Trabzonsporlu yetkililerin İsveç'e gideceği iddia edildi. Burada Hacken Kulübü ile Abdoulaye Doumbia konusunda yüz yüze pazarlıklar yapılacak. Genç futbolcunun farklı talipleri de bulunuyor. Fırtına bu sebeple elini çabuk tutmak istiyor.

#3
Foto - Yıldız adayı gösterilen o isim için Trabzonspor bu hafta içinde İsveç'te: Abdoulaye Doumbia

1.76 boyundaki ön libero, Hacken kariyerinde toplam 28 karşılaşmaya çıktı. 2 gol ve 3 asist üretti. Abdoulaye Doumbia ayrıca merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Bu anlamda joker... Oyuncunun tahmini piyasa değeri 5 milyon euro civarında... Fakat Hacken daha fazlasını talep edebilir. Net rakamlar, pazarlıklar sonrasında ortaya çıkacak.

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