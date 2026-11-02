Yıldız adayı gösterilen o isim için Trabzonspor bu hafta içinde İsveç'te: Abdoulaye Doumbia

Ve işler resmiyet kazanacak gibi gözüküyor. Bu hafta içinde bazı Trabzonsporlu yetkililerin İsveç'e gideceği iddia edildi. Burada Hacken Kulübü ile Abdoulaye Doumbia konusunda yüz yüze pazarlıklar yapılacak. Genç futbolcunun farklı talipleri de bulunuyor. Fırtına bu sebeple elini çabuk tutmak istiyor.