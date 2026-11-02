Rusya Türkiye'ye kötü haberi verdi: Arap ülkesine gidiyorlar

Kasım ayının başında Rus turistlerin yurt dışı tatil tercihlerinde Mısır ilk sıraya yerleşirken Türkiye ikinci, Tayland ise üçüncü sırada yer aldı.

Online tur satış platformu Travelata.ru’nun pazarlama direktörü Oleg Kozırev, RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, kasım ayının başında Rus turistlerin yurt dışı tatil tercihlerinde Mısır’ın ilk sıraya yerleştiğini belirtti.

Kozırev, “Mısır, Türkiye’yi geride bırakarak kasım ayındaki resmî tatilleri de kapsayan dönemde en popüler destinasyonlar arasında ilk sıraya yerleşti” dedi.

Kozırev’in verdiği bilgilere göre, Mısır tatillerinin ortalama bedeli 274 bin ruble, Türkiye tatillerinin ortalama bedeli ise 221 bin ruble oldu. Kasım ayının başında en çok tercih edilen destinasyonlar arasında üçüncü sırayı, ortalama 271 bin rublelik tatil bedeliyle Tayland aldı.

Kozırev, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik turist akışının toparlandığını ve ülkenin yeniden popüler destinasyonlar arasına girdiğini belirtti. Kasım ayının başında BAE tatillerinin ortalama bedeli 290 bin ruble oldu.

Rus turistlerin en çok tercih ettiği yurt dışı destinasyonlar arasında BAE ile birlikte Çin de yer aldı. Çin seyahatlerinin ortalama bedeli ise şu anda 255 bin ruble.