Libya'dan Arap Birliğine "çifte standart" eleştirisi:

TRABLUS (AA) - Libya, Arap Birliğinin "çifte standart" uyguladığı gerekçesiyle bugün düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında temsil düzeyini düşürdüğünü açıkladı.

Libya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya, Arap Birliği toplantısındaki temsil seviyesini düşürüyor ve uygulanan çifte standardı eleştiriyor. Libya'nın geçen yılın nisan ayından bu yana talep ettiği toplantı, yeterli çoğunluğa ulaşılmasına karşın düzenlenmedi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Libya'nın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Salih eş-Şemahi'nin, "Libya ordusu güçleri, Halife Hafter'in terörist milislerini mağlup ederek, milislerin elindeki şehirleri özgürleştirdi. Bunların en sonuncusu Terhune kenti. Bugün, durum değiştikten ve Trablus'a yönelik saldırılar püskürtüldükten sonra, daha önce barış ve ateşkes çabalarını engelleyen Hafter destekçisi ülkelerden diyalog çağrılarını duymaya başladık." ifadelerine yer verildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'i destekleyen ülkeleri eleştiren Şemahi, şöyle devam etti:

"Hafter'i destekleyen ülkelerin, aşırılık yanlısı teröristlerin ve aralarında Rus Wagner şirketi ile bazı civar ülkelerden paralı askerlerin Libya'ya gidişleri için lojistik destekleri kolaylaştırdığı bir sır değil. Sizin yeriniz insanlığa karşı işlediğiniz savaş suçlarının ardından uluslararası mahkemelerdir. Kim kırmızı çizgi diye bağırırsa, ona tüm Libya'nın şehitlerin kanıyla çizilmiş bir kırmızı çizgi olduğunu söyleriz."

Açıklamada, Şemahi'nin bu ifadeleri Arap Birliği toplantısında mı, yoksa başka bir ortamda mı sarf ettiğine dair bilgi verilmedi.

Libya Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Arap Birliğinde Libya konulu toplantı yapılması yönündeki çağrısını 19 Haziran'da reddettiğini duyurmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, birkaç gün önce Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.



Libya hükümeti, Sisi'nin askeri müdahele tehdidi taşıyan ifadeleri, Libya'nın iç işlerine karışma, egemenliğine tecavüz ve bir savaş ilanı olarak gördükleri karşılığını vermişti.