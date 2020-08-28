Libya’daki kalleş saldırıya ilişkin bomba ayrıntı! BAE ve Mısır'ı açıkladılar

İngiliz BBC’den Libya’daki bir olaya ilişkin dünyayı ayağa kaldıracak bildirim geldi. 4 Ocak'ta Libya’nın başkenti Trablus'un güneyindeki Hadba Askeri Akademisi'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Silahsız 26 öğrencinin öldürüldüğü feci saldırının sorumlusunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu açıklandı.

BBC'nin araştırmacı gazetecilik programı Africa Eye ve BBC Arapça Servisi saldırıya ilişkin yoğun araştırmalarda bulundu. Saldırıda kullanılan İHA, füze ve uydu fotoğrafları incelendi.

Darbeci Hafter’in Trablus’a başlattığı operasyon sırasında yaşanan olay sonrası Hafter güçleri saldırının sorumluluğunu reddetmişti.

Yerel kaynaklar ve güçler saldırının akademinin içinden olduğunu iddia etmişti.

"Libya'da İHA oyunları: BAE'nin öldürücü hava saldırısındaki rolü" isimli araştırmada saldırıda kullanılan füzeye ait şarapnel parçaları incelendi. Mühimmatın Çin yapımı Blue Arrow 7 füzesine ait olduğu ortaya çıktı.

Mühimmat o dönemde BAE’deydi

Libya’daki saldırıya ilişkin araştırmada İHA’nın BAE kontrolündeki Bingazi yakınındaki El-Hadim Askeri Hava Üssü'nde olduğu tespit edildi.

Libya’daki çatışmalarda kullanılan bu mühimmatın o dönemde sadece BAE’de olduğu aktarıldı.

Mısır gizli oyuncu

Araştırmada konu alınan uydu fotoğrafları Hadim Üssü'ndeki Wing Loong İHA'larına ait sistemlerin saldırıdan bir ay sonra üsten götürüldüğü ve Mısır'ın Libya sınırına yakın Siva Hava Üssü'nde olduğunu gözler önüne serdi.

BAE’ye ait Mirage 2009 uçaklarının da Mısır'ın Libya sınırına yakın bir diğer hava üssü Sidi Barrani'de konuşlu olduğu öğrenildi.