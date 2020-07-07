Libya’da son durum ne? Vatiyye Hava Üssü neden önemli?

Vatiyye Hava Üssü, Başkent Trablus'a 140 km uzaklıkta. Başkentteki Mitiga Havalimanı’ndan sonra Libya'da en önemli hava üssü olarak görülüyor. Aynı zamanda Başkent Trablus'un güvenliği açısından çok kritik. Vatiyye, Hafter milislerince 6 yıldır, “Batı Operasyonları Komuta Merkezi” olarak kullanılıyordu. Libya’nın tüm batı bölgelerini kontrol altında tutabilen üs, buradan kalkan savaş uçaklarının gerektiğinde Tunus ve Cezayir’de de yakıt ikmali olmadan operasyon yapabilmelerine imkan sağlıyordu.

Türkiye Libya’da tarih yazdırdı

Türkiye'nin desteklediği Libya Meşru Güçleri, Başkent Trablus çevresindeki kuşatmayı kırdı. Birkaç haftada alınamaz denilen Vatiyye Hava Üssü'nü darbeci Hafter güçlerinden geri aldı. Vatiyye’nin ele geçirilmesiyle Libya Ordusu Trablus’a yönelik güneyden gelebilecek saldırıları engellemiş oldu. Libya Hükümeti bu sayede Vatiyye üzerinden, Terhune kenti ve Cebel El-Garbi bölgesindeki Hafter güçlerine yönelik hava harekatları yapabildi. Ülkenin batısındaki Hafter güçlerine, başkentin 180 kilometre güneydoğusundaki Beni Velid bölgesinden ulaşan yardım ikmal hatları bu üsten havalanacak uçaklarla etkisiz hale getirilebildi. Yani bölge Hafter güçlerinden Vatiyye Hava Üssünün alınmasıyla temizlendi.

Vatiyye, pistleriyle savaş uçaklarına uygun. Geniş hangarları, akaryakıt tankerleriyle stratejik önemde bir askeri üs. Darbeci Hafter güçlerinin kara saldırı menzilinin dışında kalan bir yerde. En önemlisi ise, lojistik sorun çözüldüğü anda büyük bir direniş alanı. Çünkü içinde 7 ila 10 bin asker dışarıdan destek almadan aylarca barındırabiliyor. Askeri anlamda çölde vaha konumunda.