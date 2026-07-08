Heyelan faciası! Toprak altında kalan 21 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin’in Gansu eyaletindeki Longnan kentinde meydana gelen heyelanda, toprak altında kalan 33 kişiden 21’inin hayatını kaybettiği açıklandı.
Çin’in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen heyelan sebebiyle 21 kişi vefat etti.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre yetkililer, Nanhe'de dün meydana gelen ve 33 kişinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin açıklamalarda bulundu.
Toprak altında kalanlardan 21'inin yaşamını kaybettiği belirten yetkililer, 7 kişinin hafif yaralandığını ve 5 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Yetkililer ayrıca, arama kurtarma çalışmalarının da sonlandırıldığını aktardı.
Dün meydana gelen heyelanda 33 kişi toprak altında kalmış, afetten etkilenen köy sakinleri güvenli bölgelere tahliye edilmişti.