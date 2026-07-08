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Gündem İran ilk kez paylaştı! Hamaney’e saldırının görüntüleri yayınlandı
Gündem

İran ilk kez paylaştı! Hamaney’e saldırının görüntüleri yayınlandı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İran, geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleştirilen ABD ve İsrail’in hava harekatında hayatını kaybeden ülkenin en üst düzey ismi dini lider Ali Hamaney’e ait daha önce hiç görülmemiş tarihi görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaştı. Tahran'da başlayan ve milyonların katılımıyla komşu Irak'a taşınan devasa cenaze merasimleri devam ederken yayınlanan görüntüler, küresel siyasetin gündemine oturdu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan kayıtlarda, "Hamaney’in konutundaki İmam Humeyni Hüseyniyesi’nden daha önce yayınlanmamış gizli anlar" başlığı kullanıldı.

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıların ilk gününde İran dini lideri Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. İran, Tahran’da başlayan cenaze töreni Irak’ta devam eden Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırılarının ardından yeni görüntüler yayınladı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hamaney’in konutundaki İmam Humeyni Hüseyniyesi’nden daha önce yayınlanmamış görüntüler" denildi.

Hamaney’in cenaze töreni

Tahran ve Kum'da yapılan törenlerin ardından Hamaney ile 4 aile üyesinin naaşları, dün akşam İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve üst düzey İranlı yetkililerin eşliğinde Irak'a götürüldü. Irak'ın Necef kentindeki tören, saat 06.00 sıralarında geniş güvenlik önlemleri altında başladı. Hamaney'in naaşı, sabah saatlerinde düzenlenen cenaze korteji eşliğinde Hz. Ali Türbesi'ne götürüldü. Necef'teki Hz. Ali Türbesi'nde Hamaney'in cenaze namazını Necef Dini İlimler Havzası'nın önde gelen din adamlarından Muhammed Taki el-Hekim kıldırdı. Törende, Irak'taki en yüksek Şii dini merci Ali Sistani'nin iki oğlu da hazır bulundu. Cenaze namazının ardından Hamaney'in naaşı, askeri konvoy eşliğinde Kerbela'ya uğurlandı. Törene Irak'ın farklı kentlerinden ve yurt dışından gelen 2 milyonu aşkın kişinin yanı sıra çok sayıda siyasi, dini ve resmi yetkili katıldı.

 

Kerbela'da cenaze töreni yapılacak

Cenaze kortejinin Kerbela'da Seyyid Cevde Kavşağı'ndan başlayarak Valilik Caddesi üzerinden Hz. Hüseyin Türbesi'ne, ardından Hz. Abbas Türbesi'ne ulaşması planlanıyor. Hz. Hüseyin Türbesi'nde kılınacak cenaze namazını ise Ali Sistani'nin Kerbela temsilcisi Abdülmehdi el-Kerbelai'nin kıldırması bekleniyor.

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