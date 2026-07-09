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Yeniakit Publisher
100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

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IHA Giriş Tarihi:

100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, uluslararası turizm araştırmasında önemli bir başarıya imza atarak "Dünyanın En İyi Gün Batımı Destinasyonu" seçildi.

#1
Foto - 100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve eşsiz atmosferiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapadokya, AllClear Travel Insurance tarafından hazırlanan uluslararası araştırmada 100 üzerinden aldığı 86,1 puanla listenin ilk sırasında yer aldı.

#2
Foto - 100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

Araştırmada hava şartları, manzara kalitesi, ziyaretçi deneyimleri ve sosyal medya etkileşimleri değerlendirilirken, Kapadokya; Waikiki Beach, Grand Canyon ve Taj Mahal gibi dünyanın en ünlü turizm destinasyonlarını geride bıraktı.

#3
Foto - 100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

Milyonlarca yıl önce volkanik lavların şekillendirdiği peribacaları, derin vadileri ve tarihi kaya oyma yapılarıyla dünyanın en özel coğrafyalarından biri olan Kapadokya, özellikle gün batımında oluşan kızıl, turuncu ve altın tonlarıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

#4
Foto - 100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

Başta Kızılçukur Vadisi, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar olmak üzere bölgenin birçok noktasında gün batımı saatlerinde oluşan büyüleyici manzara, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği deneyimler arasında yer alıyor.

#5
Foto - 100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

Bölgede düzenlenen ATV safari, atlı doğa turları ve panoramik seyir terasları da ziyaretçilere gün batımını farklı açılardan izleme fırsatı sunuyor. Gün doğumuyla özdeşleşen sıcak hava balonları kadar gün batımı manzaraları da son yıllarda Kapadokya'nın en önemli turizm değerlerinden biri haline geldi.

#6
Foto - 100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

Kapadokya; doğal güzelliklerinin yanı sıra kaya oyma kiliseleri, yer altı şehirleri, tarihi taş konakları ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla da dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında gösteriliyor.

#7
Foto - 100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

Kapadokya'yı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Almanya'dan gelen Yasemin Ilgın, "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum. Bu manzaradan çok keyif aldım. Dünyada birinci olmayı bence hak etmiş." dedi.

#8
Foto - 100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

Ziyaretçilerden Abdulkadir Önügören ise, "Kapadokya'yı herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Gün batımını burada deneyimleyebilmek çok özel bir an. Kapadokya'yı daha önce sosyal medyada görmüştüm. Bu nedenle gelip görmek ve bu atmosferi yaşamak istedim." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - 100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

İl dışından geldiğini söyleyen Berfin Çavdar da, "Kapadokya'nın havası insana huzur veriyor. Burada kendinizi bambaşka bir dünyadaymış gibi hissediyorsunuz. Gün batımını bu manzara eşliğinde izlemek gerçekten unutulmaz bir deneyim." diye konuştu.

#10
Foto - 100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

Hollanda'dan gelen gurbetçi Berke Eren ise, "Dünyanın en güzel gün batımını izlemek için Kapadokya'ya geldik. Buradaki atmosfer gerçekten anlatıldığı kadar var." dedi.

#11
Foto - 100 üzerinden 86,1 puan aldı Kapadokya dünyanın en iyisi seçildi

İlk kez Kapadokya'yı ziyaret eden Rus turist ise duygularını, "Buraya ilk kez geliyorum. Burası çok güzel, büyüleyici bir manzara var. İlk gördüğümde ağladım. Kapadokya çok romantik bir yer ve tamamen aşkı anlatıyor." sözleriyle dile getirdi.

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