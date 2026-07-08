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Dünya Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Çek Cumhuriyeti krizi!
Dünya

Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Çek Cumhuriyeti krizi!

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Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Çek Cumhuriyeti krizi!

Çek Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babiš arasında NATO Zirvesi'ne katılım konusunda yaşanan yetki krizi Ankara'ya taşındı. Anayasa Mahkemesi kararıyla zirveye katılan iki lider, Türkiye'ye ayrı devlet uçaklarıyla gelirken, aralarındaki siyasi gerilim NATO'nun geleneksel aile fotoğrafına da yansıdı.

Çek Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babiš arasında NATO Zirvesi'ne katılım konusunda yaşanan yetki krizi Ankara'ya taşındı. Anayasa Mahkemesi kararıyla zirveye katılan iki lider, Türkiye'ye ayrı devlet uçaklarıyla gelirken, aralarındaki siyasi gerilim NATO'nun geleneksel aile fotoğrafına da yansıdı.

Çek Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasında NATO Zirvesi'ne katılım konusunda yaşanan yetki tartışması, Ankara'da düzenlenen zirvede somut şekilde ortaya çıktı. NATO üyesi ülkelerin tamamı zirvede tek lider ve tek heyetle temsil edilirken, Çek Cumhuriyeti organizasyona iki ayrı liderle katılan tek ülke oldu.

Krizin fitilini, Başbakan Andrej Babis'in zirve öncesinde yaptığı açıklama ateşledi. Babis, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ülkesini kendisinin temsil edeceğini belirterek, heyette Savunma Bakanı Jaromir Zuna ile Dışişleri Bakanı Petr Macinka'nın yer alacağını duyurdu. Açıklamada Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in delegasyonda bulunmayacağı ifade edildi.

 

KRİZ ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞINDI

Başbakan Babis'in hazırladığı resmi heyette kendisine yer verilmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Petr Pavel yargı yoluna başvurdu. Ülkenin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun ardından mahkeme, ihtiyati tedbir kararı vererek Pavel'in de NATO Zirvesi'ne katılmasının önünü açtı.

Eski bir general olan Cumhurbaşkanı Pavel, karar sonrasında yaptığı değerlendirmede, NATO müttefiklerinin liderleriyle doğrudan temas kurmanın ve görüş alışverişinde bulunmanın anayasal sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek zirveye katıldı.

 

İKİ AYRI UÇAK

Prag'da başlayan temsil tartışması Ankara'da da dikkat çekici görüntülere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis, NATO Zirvesi için Türkiye'ye iki ayrı devlet uçağıyla geldi.

Bu gelişmeyle birlikte Çek Cumhuriyeti, Ankara'daki zirvede iki farklı lider tarafından temsil edilen tek NATO ülkesi olarak kayıtlara geçti.

 

KRİZ FOTOĞRAFA DA YANSIDI

İki lider arasındaki siyasi gerilim, NATO'nun geleneksel aile fotoğrafına da yansıdı. Pavel ile Babis'in fotoğraf çekimi sırasında yan yana gelmekten kaçındıkları ve podyumun farklı noktalarında yer aldıkları görüldü.

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