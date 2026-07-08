  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yandaş Can’cık açtı ağzını yumdu gözünü! ‘CHP kitlesi faşist bağnaz ve gericidir’ Erdoğan, Merz ile bir araya geldi Küresel haydut, İran'a Türkiye'den tehditler savurdu: Bu akşam ağır vuracağız Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırılmıştı! Suudi Arabistan'dan yüreklere su serpen açıklama geldi! Akabe Medya bu rezaleti nasıl yayınlar? Gezicilerin imamından Yunan ağzı! Cihad diye başladı 'İstanbul işgali' diye bitirdi Ekrem mahkemeyi yine sirke çevirdi: ‘Yargılanmaya değil yargılamaya geldim’ dedi, salondan atıldı 6 aydır uyarıyoruz, herkes uyudu: F-35, acı bir tokat gibi yüzümüze çarptı Sonuç bildirgesi açıklandı! İşte NATO Zirvesi’nde alınan kararlar ABD’nin saldırılarında 80 hedef vuruldu İran Hürmüzgan Havalimanını kapadı Ali Rıza Demircan Hoca kaleme aldı: NATO bizi düşman görmekten vazgeçebilir mi?
Ekonomi Rusya duyurdu: Türkiye yüzde 50 indirim yaptı
Ekonomi

Rusya duyurdu: Türkiye yüzde 50 indirim yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Rusya duyurdu: Türkiye yüzde 50 indirim yaptı

Rusya'nın önde gelen turizm şirketlerinden birisi olan Fun & Sun'ın Başkanı Vladimir Rubtsov, Türkiye'deki çok sayıdaki işletmenin yüzde 50 indirim yapmaya başladığını duyurdu.

Rus basınına yansıyan son haberlere göre Türkiye’de bazı oteller, Rus turistler için yüzde 50’ye ulaşan indirim kampanyaları başlattı. Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne (ATOR) göre bu fırsatlar şimdilik tüm sektöre yayılmış değil ve belirli tesislerle sınırlı kalıyor.

Fun & Sun Başkanı Vladimir Rubtsov, erken rezervasyon dönemindeki en büyük indirimlerin genellikle şubat ayında sona erdiğini, mart ayında ise kampanyaların daha düşük seviyelerde devam ettiğini belirtti. Ancak bazı Türk otellerinin hâlâ yüksek oranlı indirimler sunduğunu söyledi.

Rubtsov’a göre Avrupa’dan gelen turist sayısındaki düşüş nedeniyle Türk otellerinde boş kalan kontenjanlar Rusya pazarına yönlendirilebilir. Bu durum, otel işletmelerine daha uygun fiyatlarla daha fazla Rus turist çekme fırsatı sağlayabilir.

ATOR verilerine göre 2026 yılında Rus turistler arasında en popüler yurt dışı tatil destinasyonları arasında Türkiye’nin yanı sıra Tayland, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da yer alıyor.

KAYNAK: HABERRUS

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Rusya vuruldu
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Rusya vuruldu

Dünya

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Rusya vuruldu

Yabancı servisle girişe ceza dönemi! Rusya’dan Apple ID ve Google ID kararı
Yabancı servisle girişe ceza dönemi! Rusya’dan Apple ID ve Google ID kararı

Dünya

Yabancı servisle girişe ceza dönemi! Rusya’dan Apple ID ve Google ID kararı

Rutte: Rusya'nın niyeti iyi değil! Bütçesinin yarısını savaş makinelerine harcıyor
Rutte: Rusya'nın niyeti iyi değil! Bütçesinin yarısını savaş makinelerine harcıyor

Dünya

Rutte: Rusya'nın niyeti iyi değil! Bütçesinin yarısını savaş makinelerine harcıyor

Rusya'dan dizel ihracatına yasak
Rusya'dan dizel ihracatına yasak

Gündem

Rusya'dan dizel ihracatına yasak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23