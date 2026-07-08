Rusya duyurdu: Türkiye yüzde 50 indirim yaptı

Rus basınına yansıyan son haberlere göre Türkiye’de bazı oteller, Rus turistler için yüzde 50’ye ulaşan indirim kampanyaları başlattı. Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne (ATOR) göre bu fırsatlar şimdilik tüm sektöre yayılmış değil ve belirli tesislerle sınırlı kalıyor.

Fun & Sun Başkanı Vladimir Rubtsov, erken rezervasyon dönemindeki en büyük indirimlerin genellikle şubat ayında sona erdiğini, mart ayında ise kampanyaların daha düşük seviyelerde devam ettiğini belirtti. Ancak bazı Türk otellerinin hâlâ yüksek oranlı indirimler sunduğunu söyledi.

Rubtsov’a göre Avrupa’dan gelen turist sayısındaki düşüş nedeniyle Türk otellerinde boş kalan kontenjanlar Rusya pazarına yönlendirilebilir. Bu durum, otel işletmelerine daha uygun fiyatlarla daha fazla Rus turist çekme fırsatı sağlayabilir.

ATOR verilerine göre 2026 yılında Rus turistler arasında en popüler yurt dışı tatil destinasyonları arasında Türkiye’nin yanı sıra Tayland, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da yer alıyor.

KAYNAK: HABERRUS